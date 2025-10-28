október 28., kedd

Méltó városkép

1 órája

Felújítják Esztergom ikonikus épületét, amely hollywoodi filmben is szerepelt +fotók

Címkék#felújítási#homlokzatfelújítás#történelemi#építészet

Volt már fatelep, színház, de hollywoodi film díszletként is használták. Mutatjuk, hogy áll most az esztergomi épület megújulása és soroljuk érdekes történetét is.

Feleki Marietta

Sokan ismerik Esztergom ikonikus saroképületét a Kis-Duna sétánynál. A belvárosi régi, impozáns épületére ráfért a felújítás, amelyre a város is támogatást adott. A város egyik éke lehet a jövőben a régi bérház. Az esztergomi épület története sem kevésbé impozáns.

Az esztergomi épület története: színház és fatelep volt a helyén
Az esztergomi épület története: színház és fatelep volt a helyén
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az esztergomi épület története: színház és fatelep volt a helyén

A Lőrinc utca 17. szám alatti háza helyiek számára ikonikus az épület, amely a Mária Valéria híd felől a Bottyán hídon át érkezve fogadja a városba érkezőt. Egyike azon esztergomi belvárosi épületeknek, amely megmenekült a rendszerváltás előtti nagy városátépítésnek. Ám az idő vasfoga nem kímélte.

A nagy, díszes kapukkal, terrakotta színével kitűnő tömböt 1928-ban építették, ám a területen előtte az 1700-as évek végétől 1851-ig Freud féle fatelep állt, írja a wikipedia Commons. 1852-től Hutt Miklós ácsmester vette át, és megnyílt az esztergomi Nyári Szinkör, olyan előadókkal a színpadán, mint Blaha Lujza.

Történetek sora az ország első városában
Esztergom bővelkedik történelmi kincsekben és látnivalókban. A várost bejárva felfedezhetitek a török kor emlékeit és az ország első uszodáját is. De a város ikonját, a bazilikát felfedezve is különleges titkokat tudhattok meg. A város madártávlatból is érdekes látványt nyújt. Az esztergomi látnivalók pedig nemrég egy helyen is láthatóak voltak - a gyerekek keze munkája által.

A színkör 1900-ig működött. A terület kellemes környezete, frekventált mivolta ideális helyszín volt egy belvárosi bérház kialakításához. Végül az esztergomi vármegye a vármegyei tisztviselők számára 1928-ban historizáló, neobarokk, kétemeletes bérpalotát építtetett Wälder Gyula tervei alapján.

Hollywoodi filmben szerepel a az esztergomi bérház

A helyiek számára emlékezetes időszak volt, amikor 2010-ben Angelina Jolie Esztergomban forgatta a Vér és méz földjén című háborús filmjét. Az épületnél is forgott a kamera, így a Lőrinc utca 17. hollywoodi filmes díszletként szolgált. 

A díszletet a Bottyán híd környezete és a Széchenyi tér adta. Akkoriban a Kis-Dunánál még épülőfélben voltak a hotelek, amelyeket szintén díszletként használtak a maguk félkész állapotában. Azóta a két hotel is elkészült - ennek sorába kerül most a bérház is.

Őrzi a történelmet a modern épületek között

Az épület körüli terület rengeteg változáson ment keresztül az elmúlt 100 évben. A belváros egy része, a Lőrinc utca páratlan oldala teljesen átalakult a '70-es, '80-as években. 

A forrásokkal, kis házacskákkal, utcácskákkal tarkított városrész egy része szinte eltűnt, helyüket modern, a szocialista realizmus jegyében létrehozott társasházak, a Bástya Áruház és az egykori (már lebontott) Zöld Ház vette át.

 A Lőrinc utca páratlan oldalán levő házakat lebontották, modern épületeket húztak fel a '80-as évek nagy városátalakításában. A neobarokk épület a páratlan oldalon az egyetlen, ami őrzi a régmúltat.

GALÉRIA: Felújítják Esztergom ikonikus épületét (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Megőrzése érdekében 2009-ben műemlékké nyilvánították. Az indoklás szerint a védetté nyilvánítás célja a Wälder Gyula tervei szerint 1928-ban épült historizáló stílusú megyei tisztviselő bérház építészeti és városképi értékeinek megőrzése.

Elkezdték a homlokzat felújítását

A sarokház elnyújtott U alakban helyezkedik el a Lőrinc utcán a Kis-Duna-sétányon, és benyúlik a Pöttyös térre is. Jelenleg a Lőrinc utca felőli homlokzat újul meg. A helyszínt már felállványozták, az utca ezen oldalán tábla is jelzi, hogy a járdán nem lehet közlekedni.

Jeenleg a felújítást egyébként az esztergomi önkormányzat homlokzatfelújítási támogatással segíti. A szépülő épület a városkép javulásához is hozzájárul.

