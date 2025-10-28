1 órája
Felújítják Esztergom ikonikus épületét, amely hollywoodi filmben is szerepelt +fotók
Volt már fatelep, színház, de hollywoodi film díszletként is használták. Mutatjuk, hogy áll most az esztergomi épület megújulása és soroljuk érdekes történetét is.
Sokan ismerik Esztergom ikonikus saroképületét a Kis-Duna sétánynál. A belvárosi régi, impozáns épületére ráfért a felújítás, amelyre a város is támogatást adott. A város egyik éke lehet a jövőben a régi bérház. Az esztergomi épület története sem kevésbé impozáns.
Az esztergomi épület története: színház és fatelep volt a helyén
A Lőrinc utca 17. szám alatti háza helyiek számára ikonikus az épület, amely a Mária Valéria híd felől a Bottyán hídon át érkezve fogadja a városba érkezőt. Egyike azon esztergomi belvárosi épületeknek, amely megmenekült a rendszerváltás előtti nagy városátépítésnek. Ám az idő vasfoga nem kímélte.
A nagy, díszes kapukkal, terrakotta színével kitűnő tömböt 1928-ban építették, ám a területen előtte az 1700-as évek végétől 1851-ig Freud féle fatelep állt, írja a wikipedia Commons. 1852-től Hutt Miklós ácsmester vette át, és megnyílt az esztergomi Nyári Szinkör, olyan előadókkal a színpadán, mint Blaha Lujza.
Történetek sora az ország első városában
Esztergom bővelkedik történelmi kincsekben és látnivalókban. A várost bejárva felfedezhetitek a török kor emlékeit és az ország első uszodáját is. De a város ikonját, a bazilikát felfedezve is különleges titkokat tudhattok meg. A város madártávlatból is érdekes látványt nyújt. Az esztergomi látnivalók pedig nemrég egy helyen is láthatóak voltak - a gyerekek keze munkája által.
A színkör 1900-ig működött. A terület kellemes környezete, frekventált mivolta ideális helyszín volt egy belvárosi bérház kialakításához. Végül az esztergomi vármegye a vármegyei tisztviselők számára 1928-ban historizáló, neobarokk, kétemeletes bérpalotát építtetett Wälder Gyula tervei alapján.
Hollywoodi filmben szerepel a az esztergomi bérház
A helyiek számára emlékezetes időszak volt, amikor 2010-ben Angelina Jolie Esztergomban forgatta a Vér és méz földjén című háborús filmjét. Az épületnél is forgott a kamera, így a Lőrinc utca 17. hollywoodi filmes díszletként szolgált.
12 éve változtatta a hollywoodi díva hadszíntérré Esztergomot +videók
A díszletet a Bottyán híd környezete és a Széchenyi tér adta. Akkoriban a Kis-Dunánál még épülőfélben voltak a hotelek, amelyeket szintén díszletként használtak a maguk félkész állapotában. Azóta a két hotel is elkészült - ennek sorába kerül most a bérház is.
Hihetetlen, de ezen a hídon még Angelina Jolie és Brad Pitt is megfordult házasságuk idején
Őrzi a történelmet a modern épületek között
Az épület körüli terület rengeteg változáson ment keresztül az elmúlt 100 évben. A belváros egy része, a Lőrinc utca páratlan oldala teljesen átalakult a '70-es, '80-as években.
A forrásokkal, kis házacskákkal, utcácskákkal tarkított városrész egy része szinte eltűnt, helyüket modern, a szocialista realizmus jegyében létrehozott társasházak, a Bástya Áruház és az egykori (már lebontott) Zöld Ház vette át.
Interaktív fotók: ennyit változott Esztergom belvárosa 85 év alatt
A Lőrinc utca páratlan oldalán levő házakat lebontották, modern épületeket húztak fel a '80-as évek nagy városátalakításában. A neobarokk épület a páratlan oldalon az egyetlen, ami őrzi a régmúltat.
GALÉRIA: Felújítják Esztergom ikonikus épületét (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Megőrzése érdekében 2009-ben műemlékké nyilvánították. Az indoklás szerint a védetté nyilvánítás célja a Wälder Gyula tervei szerint 1928-ban épült historizáló stílusú megyei tisztviselő bérház építészeti és városképi értékeinek megőrzése.
Elkezdték a homlokzat felújítását
A sarokház elnyújtott U alakban helyezkedik el a Lőrinc utcán a Kis-Duna-sétányon, és benyúlik a Pöttyös térre is. Jelenleg a Lőrinc utca felőli homlokzat újul meg. A helyszínt már felállványozták, az utca ezen oldalán tábla is jelzi, hogy a járdán nem lehet közlekedni.
Jeenleg a felújítást egyébként az esztergomi önkormányzat homlokzatfelújítási támogatással segíti. A szépülő épület a városkép javulásához is hozzájárul.