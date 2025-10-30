október 30., csütörtök

Büszkeség

1 órája

Óriási elismerés landolt Esztergomban: itt az ország egyik legnépszerűbb hotele

Címkék#díj#szálloda#Business Excellence 2025#Esztergom

Rangos díjat kapott Magyarország első városának egyik szállodája. Az esztergomi elismerés nem csak a turizmusra, hanem az üzleti életre is hatással lehet.

Gábos Orsolya

Esztergomi elismerés: a királyi város ismét bizonyította, hogy nemcsak történelmi és kulturális értékei miatt érdemel figyelmet, hanem az üzleti turizmus területén is egyre erősebb pozíciót foglal el. A város egyik büszkesége, a Grand Hotel Esztergom nyerte el a Business Excellence 2025 közönségdíját a „Legjobb nagy befogadóképességű business hotel” kategóriában.

Esztergomi elismerés
Esztergomi elismerés: díjat kapott a Grand Hotel Esztergom
Forrás: Facebook/Visit Esztergom

Esztergomi elismerés: díjat kapott a szálloda

"A rangos elismerést a Turizmus.com által szervezett XI. MICE Business Day záróeseményén adták át a Hungexpo Kongresszusi Központban. A díj különlegessége, hogy a szakmai zsűri mellett a közönség véleménye is döntő szerepet játszott – a szavazók egyértelmű üzenete pedig az, hogy az üzleti és konferenciaturizmus területén is egyre többen választják Esztergomot úti célként." - írta Facebook oldalán a Visit Esztergom.

A Grand Hotel Esztergom modern, tágas rendezvényterei, professzionális szolgáltatásai és kivételes elhelyezkedése ideálissá teszik a szállodát nagyobb konferenciák, szakmai találkozók és vállalati események megrendezésére. Az elismerés nemcsak a szálloda csapatának munkáját dicséri, hanem az egész város turisztikai fejlődését is jelzi. Ez a díj megtiszteltetés a szállodának, és egyben visszaigazolása annak, hogy Magyarország első városa és a Grand Hotel egyre fontosabb szereplője a hazai üzleti turizmusnak.

Az elismerés inspirációként is szolgál: Esztergom továbbra is azon dolgozik, hogy a látogatók számára egyszerre nyújtson élményt, pihenést és professzionális környezetet – legyen szó családi kikapcsolódásról, városnézésről vagy nemzetközi konferenciákról.

Esztergomban nem csak a szállodát díjazták, ugyanis a Business Excellence Díj – Legjobb új piaci szereplő kategória díját nyert a Malom és Kacsa is. 

 

