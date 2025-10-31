Ekkor nyit az adventi vásár és jégpálya Esztergomban

Idén is lesz adventi vásár és programkavalkád az esztergomi adventi időszakban, közölte a jó hírt a város polgármestere. Itt lesz a Mikulás,Wolf Kati és Szekeres Adrienn, de más meglepetésekkel is készülnek a szervezők.

Kiderült, mikor nyit a esztergomi adventi vásár 2025-ben

Fotó: F. M. / Forrás: 24 Óra

Az esztergomi adventen idén is lesz jégpálya

A városban minden évben igazi karácsonyi hangulatba öltözik a Széchenyi tér, ahol a vásározók mellett egy hatalmas jégpálya is várja a városba látogatókat. Ez idén sem lesz másképp, az esztergomi advent 2025-ben is megnyit, közölte Hernádi Ádám polgármester Facebook-oldalán, meghitt videót is posztolva a tavalyi hangulatról.

Számos programmal és kézműves vásárral készülnek a Duna parti városban: az esztergomi adventi vásáron kézművesek, étel és ital várja a látogatókat. A kézműves vásár nyitvatartása péntekenként 16:00–22:00, szombatonként 12:00–22:00, vasárnaponként 12:00–20:00 lesz nyitva.

Nyílik a jégpálya, januárig várja a korizókat

A Széchenyi tér közepén hatalmas, igazi jéggel borított jégpályát is felállítanak, amely szintén november 28-án nyit - belépő ellenében - a korcsolyázók előtt. Egészen 2026 január elejéig nyitva lesz.

A nyitvatartást is közölték a szervezők:

Hétfő-csütörtök: 16:00–20:00

Péntek: 16:00–22:00

Szombat: 10:00–15:30, 17:30–22:00

Vasárnap: 10:00–14:30, 16:00–20:00

A helyszínen lehet korcsolyát is bérelni, illetve esztergomi lakosoknak kedvezményes a belépőjegy.

Tavaly a Pavuk Műkorcsolya Iskola és Sportegyesület kis és nagyobb jégtáncosainak műsora nyitotta meg az adventi vásárt. Idén az Artist Company három fős tűzzsonglőr csapata varázsolja el a közönséget - a forró és a hideg kontrasztját hozva el a Széchenyi térre.

A tavalyi varázslatos és lélegzetelállító jégrevüt itt nézhetitek vissza.

Wolf Kati és Szekeres Adrienn hangja tölti be a teret

Hétvégente a hagyomnyokhoz íven meggyújtjk a térenfelállított adventi koszorú négy gyertyáját. Emellett országos ismeretségű és helyi előadók varázsolnak meghitt karácsonyi hangulatot a térre.

November 29-én Csemer Boglárka "Boggie", december 5-én Szekeres Adrienn, december 20-án pedig Wolf Kati érkezik karácsonyi műsorral. December 6-án természetesen a Mikulás is jön szánján a Széchenyi térre, ahogy 2024-ben is.