23 perce
Ekkor nyit az adventi vásár és jégpálya Esztergomban
Már mindenki nagyon várja az év legmeghittebb időszakát. Az esztergomi advent pedig programokkal, jégpállyával, fényekkel, illatokkal, ízekkel vár mindenkit.
Idén is lesz adventi vásár és programkavalkád az esztergomi adventi időszakban, közölte a jó hírt a város polgármestere. Itt lesz a Mikulás,Wolf Kati és Szekeres Adrienn, de más meglepetésekkel is készülnek a szervezők.
Az esztergomi adventen idén is lesz jégpálya
A városban minden évben igazi karácsonyi hangulatba öltözik a Széchenyi tér, ahol a vásározók mellett egy hatalmas jégpálya is várja a városba látogatókat. Ez idén sem lesz másképp, az esztergomi advent 2025-ben is megnyit, közölte Hernádi Ádám polgármester Facebook-oldalán, meghitt videót is posztolva a tavalyi hangulatról.
Számos programmal és kézműves vásárral készülnek a Duna parti városban: az esztergomi adventi vásáron kézművesek, étel és ital várja a látogatókat. A kézműves vásár nyitvatartása péntekenként 16:00–22:00, szombatonként 12:00–22:00, vasárnaponként 12:00–20:00 lesz nyitva.
Nyílik a jégpálya, januárig várja a korizókat
A Széchenyi tér közepén hatalmas, igazi jéggel borított jégpályát is felállítanak, amely szintén november 28-án nyit - belépő ellenében - a korcsolyázók előtt. Egészen 2026 január elejéig nyitva lesz.
A nyitvatartást is közölték a szervezők:
- Hétfő-csütörtök: 16:00–20:00
- Péntek: 16:00–22:00
- Szombat: 10:00–15:30, 17:30–22:00
- Vasárnap: 10:00–14:30, 16:00–20:00
- A helyszínen lehet korcsolyát is bérelni, illetve esztergomi lakosoknak kedvezményes a belépőjegy.
Tavaly a Pavuk Műkorcsolya Iskola és Sportegyesület kis és nagyobb jégtáncosainak műsora nyitotta meg az adventi vásárt. Idén az Artist Company három fős tűzzsonglőr csapata varázsolja el a közönséget - a forró és a hideg kontrasztját hozva el a Széchenyi térre.
A tavalyi varázslatos és lélegzetelállító jégrevüt itt nézhetitek vissza.
Wolf Kati és Szekeres Adrienn hangja tölti be a teret
Hétvégente a hagyomnyokhoz íven meggyújtjk a térenfelállított adventi koszorú négy gyertyáját. Emellett országos ismeretségű és helyi előadók varázsolnak meghitt karácsonyi hangulatot a térre.
November 29-én Csemer Boglárka "Boggie", december 5-én Szekeres Adrienn, december 20-án pedig Wolf Kati érkezik karácsonyi műsorral. December 6-án természetesen a Mikulás is jön szánján a Széchenyi térre, ahogy 2024-ben is.
Az esztergomi adventi vásár részletes programjáról és a korcsolyapálya belépődíjairól a visitesztegom.hu-n olvashattok bővebb információkat.