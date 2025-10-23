október 23., csütörtök

Október 23.

20 perce

Szülővárosában tüntették ki a gyönyörű, világbajnok kajakost

Így ünnepelték a város közösségének a legnagyobbjait. Kiosztották az Esztergom Pro Urbe díjakat, ők lettek a kitüntetettek.

Kemma.hu

Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából Magyarországon több kitüntetést és díjat is kiosztottak. Vármegyénkben sem volt ez máshogy. Esztergom polgármestere Hernádi Ádám a Facebook-oldalán tette közzé, hogyan ünnepelte a város legjobbjait. Esztergom Pro Urbe kitüntetést kapott az esztergomi kajakkirálynő Csikós Zsóka és Erős Miklós.

Erős Miklós Esztergom pro urbe
Erős Miklós Esztergom Pro Urbe kitüntetést kapott
Forrás: Hernádi Ádám / Facebook

Ők a város legjobbjai, átadták Esztergom Pro Urbe kitüntetéseit 

Csikós Zsókával a Kemma.hu is többször beszélgetett, legutoljára a milánói kajak-kenu világbajnokságról. Az esztergomi lány felidézte a világbajnoki aranyérmes pályáját.

Esztergom Pro Urbe
Csikós Zsóka Esztergom Pro Urbe kitüntetést kapott
Forrás: Hernádi Ádám / Facebook

Komárom-Esztergom vármegyei díjazottak

A mai nap folyamán több komárom-esztergomi is kitüntetést kapott, munkájuk elismeréséül. 

Erdész szakemberek akik kitüntetésben részesültek.

Állami kitüntetést kapott a tatabányai főorvos.

 

 

