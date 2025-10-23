Szülővárosában tüntették ki a gyönyörű, világbajnok kajakost

Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából Magyarországon több kitüntetést és díjat is kiosztottak. Vármegyénkben sem volt ez máshogy. Esztergom polgármestere Hernádi Ádám a Facebook-oldalán tette közzé, hogyan ünnepelte a város legjobbjait. Esztergom Pro Urbe kitüntetést kapott az esztergomi kajakkirálynő Csikós Zsóka és Erős Miklós.

Erős Miklós Esztergom Pro Urbe kitüntetést kapott

Forrás: Hernádi Ádám / Facebook

Ők a város legjobbjai, átadták Esztergom Pro Urbe kitüntetéseit

Csikós Zsókával a Kemma.hu is többször beszélgetett, legutoljára a milánói kajak-kenu világbajnokságról. Az esztergomi lány felidézte a világbajnoki aranyérmes pályáját.