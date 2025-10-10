Fájó veszteség Esztergomban: eltűnt a mentőállomás vezetője

Esztergom városát súlyos eset rázta meg: a hírek szerint eltűnt a mentőállomás vezetője. A beszámolók szerint a keresett személy évtizedek óta dolgozott az Országos Mentőszolgálatnál, amely egyben első munkahelye is volt. Munkáját lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon végezte, és beosztottjai, kollégái körében nagy megbecsülésnek örvendett.

Esztergomban tragédia történt: eltűnt a mentőállomás vezetője

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Eltűnt az esztergomi mentőállomás vezetője

Az utóbbi időben súlyos munkahelyi konfliktusok árnyékolták be pályafutását. Információk szerint a Közép-Dunántúli régióban – ahová Esztergom is tartozik – nemrégiben új régió-igazgató helyettes főorvost neveztek ki. A régió-igazgató helyettes több középvezetővel is összetűzésbe került, és a hírek szerint az esztergomi állomásvezetővel is megromlott a viszonya.

A bajtársak elmondása alapján a korábban kiegyensúlyozott, elhivatott vezető az utóbbi időben láthatóan megviselt lett, fogyás és tartós betegállomány jelezte a lelki terhet. A környezetében sokan úgy vélik, nem tudta feldolgozni a munkahelyi feszültséget, amely végül ismeretlen kimenetelű eseményekhez vezetett.

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) közleményében ismételten felhívta a figyelmet a mentőszolgálaton belül tapasztalható rendszerszintű problémákra, amelyek a túlterheltség, a stressz, a hierarchikus nyomás és az emberi erőforrások kimerülése miatt egyre súlyosabb következményekkel járnak. A szövetség szerint egy héten belül ez már a második olyan eset, amely rávilágít arra, hogy a szervezet vezetésének sürgősen, valós megoldásokkal kellene foglalkoznia a kialakult helyzettel.