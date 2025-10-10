6 órája
Fájó veszteség Esztergomban: eltűnt a mentőállomás vezetője
Újabb tragédia rázta meg a mentős társadalmat. Az Esztergomi mentőállomás vezetője tegnap este a Dunába vetette magát, és azóta sem került elő.
Esztergom városát súlyos eset rázta meg: a hírek szerint eltűnt a mentőállomás vezetője. A beszámolók szerint a keresett személy évtizedek óta dolgozott az Országos Mentőszolgálatnál, amely egyben első munkahelye is volt. Munkáját lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon végezte, és beosztottjai, kollégái körében nagy megbecsülésnek örvendett.
Eltűnt az esztergomi mentőállomás vezetője
Az utóbbi időben súlyos munkahelyi konfliktusok árnyékolták be pályafutását. Információk szerint a Közép-Dunántúli régióban – ahová Esztergom is tartozik – nemrégiben új régió-igazgató helyettes főorvost neveztek ki. A régió-igazgató helyettes több középvezetővel is összetűzésbe került, és a hírek szerint az esztergomi állomásvezetővel is megromlott a viszonya.
A bajtársak elmondása alapján a korábban kiegyensúlyozott, elhivatott vezető az utóbbi időben láthatóan megviselt lett, fogyás és tartós betegállomány jelezte a lelki terhet. A környezetében sokan úgy vélik, nem tudta feldolgozni a munkahelyi feszültséget, amely végül ismeretlen kimenetelű eseményekhez vezetett.
A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) közleményében ismételten felhívta a figyelmet a mentőszolgálaton belül tapasztalható rendszerszintű problémákra, amelyek a túlterheltség, a stressz, a hierarchikus nyomás és az emberi erőforrások kimerülése miatt egyre súlyosabb következményekkel járnak. A szövetség szerint egy héten belül ez már a második olyan eset, amely rávilágít arra, hogy a szervezet vezetésének sürgősen, valós megoldásokkal kellene foglalkoznia a kialakult helyzettel.