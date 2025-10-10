Fájó veszteség Esztergomban: meghalt a mentőállomás vezetője

Esztergom városát tragédia sújtja: elhunyt a mentőállomás vezetője. A beszámolók szerint az elhunyt évtizedek óta dolgozott az Országos Mentőszolgálatnál, amely egyben első munkahelye is volt. Munkáját lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon végezte, és beosztottjai, kollégái körében nagy megbecsülésnek örvendett.

Esztergomban tragédia történt: elhunyt a mentőállomás vezetője

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Az utóbbi időben súlyos munkahelyi konfliktusok árnyékolták be pályafutását. Információk szerint a Közép-Dunántúli régióban – ahová Esztergom is tartozik – nemrégiben új régióigazgató főorvost neveztek ki. A régióvezető több középvezetővel is összetűzésbe került, és a hírek szerint az esztergomi állomásvezetővel is megromlott a viszonya.

A bajtársak elmondása alapján a korábban kiegyensúlyozott, elhivatott vezető az utóbbi időben láthatóan megviselt lett, fogyás és tartós betegállomány jelezte a lelki terhet. A környezetében sokan úgy vélik, nem tudta feldolgozni a munkahelyi feszültséget, amely végül tragédiába torkollott.

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) közleményében ismételten felhívta a figyelmet a mentőszolgálaton belül tapasztalható rendszerszintű problémákra, amelyek a túlterheltség, a stressz, a hierarchikus nyomás és az emberi erőforrások kimerülése miatt egyre súlyosabb következményekkel járnak. A szövetség szerint egy héten belül ez már a második tragikus eset, amely azt mutatja, hogy a szervezet vezetésének sürgősen, valós megoldásokkal kellene foglalkoznia a kialakult helyzettel.