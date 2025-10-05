október 5., vasárnap

Ezek a klasszikus magyar népmesék tökéletesek esti mesének

Ha kisgyerekünk nem akarna ágyba bújni este, a klasszikus magyar népmesék tökéletes választások lehetnek. Mert az esti mese nemcsak szórakoztat, de tanít is. A Magyar népmesék sorozatból és a hagyományos történetekből válogatva mutatjuk, mely mesékkel lehet igazán varázslatos az est.

Veszprémi Dániel

Az esti mesék a gyerekek fejlődésében és a családi együttlétek hangulatában is kulcsszerepet játszanak. A klasszikus magyar népmesék, mint a Csillagszemű juhász vagy a Kisgömböc, nemcsak szórakoztatóak, hanem tanulságosak is, így ideálisak felolvasásra is, mint esti mese.

TOP 10 esti mese a magyar népmesék közül.
Magyar Népmese mind esti mese

A Magyar népmesék sorozatot a Kecskemétfilm stúdió készítette 1977 és 2012 között, Jankovics Marcell művészeti vezetésével, és máig a legnépszerűbb hazai rajzfilmsorozatok közé tartozik, emellett Hungarikumnak is számít. Bár a mesék elérhetők videó formában is, sőt, rádión is találhatunk esti mesét – például a Csukás Meserádióban –, a felolvasásnak van egy különleges varázsa.

Ha szülőként mi magunk mesélünk, nemcsak a történeteket adjuk át, hanem személyes, bensőséges kapcsolatot is építünk gyermekünkkel. Az esti képernyőhasználat ezzel szemben ronthatja a szem egészségét, megzavarhatja az alvás minőségét, és gyakran oda vezet, hogy a gyerek nem akarja majd letenni a készüléket. Éppen ezért az esti mesélés a magyar népmesékkel nemcsak szórakoztató, hanem szeretetteljes és egészséges szokás is.

1. Csillagszemű juhász – bátorság és szerelem

Ez a hősies történet a jó és a gonosz küzdelmét mutatja, miközben izgalmas kalandokkal szórakoztat.

2. A kisgömböc – mértékletesség tanulsága

A mohó kisgömböc története vicces, ugyanakkor tanít a mértékletesség fontosságára.

3. A gazdag ember három fia – bölcsesség és találékonyság

A testvérek próbára teszik ügyességüket, a mese a családi értékeket és az okosságot emeli ki.

4. A só – az egyszerű dolgok értéke

Egy királylány történetén keresztül a mese megtanítja, hogy a legegyszerűbb dolgok is rendkívül értékesek lehetnek.

5. A kismalac és a farkasok – ravaszság és bátorság

A ravasz kismalac furfanggal legyőzi a farkasokat, szórakoztató és izgalmas esti mese.

6. Hetet egy csapásra – különleges képességek

Egy szegény ember különleges képessége segítségével győz le ellenségeket, miközben a mese könnyed és humoros marad.

7. A macskacicó – ügyesség és segítség

Egy okos macska segít gazdájának, a történet tanulságos és aranyos esti mese lehet.

8. Kiskondás – bátorság és találékonyság

A fiatal kondás és állatai kalandjai tanulságosak, és szórakoztató hangulatot adnak az estének.

9. A kacor király – ravaszság és hatalom

A mese tanulsága, hogy a hatalom és a külsőségek sokszor csalókák, és nem mindig az az igazi érték, ami annak látszik.

10. A kőleves – furfang és közösség

A furfangos ember kőből főz levest, a történet tanulsága a találékonyság és az összefogás.

Klasszikus mesék esti hangulathoz

IDE KATTINTVA még több Magyar Népmesét találhatsz, írott formában. Az esti mese nemcsak szórakozás, hanem tanulás is. A klasszikus magyar népmesék tökéletesek erre, hiszen izgalmasak, tanulságosak és hangulatosak, így minden este varázslatos élményt nyújthatnak.

 

 

