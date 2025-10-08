A polgármester válaszolt: eddig ezt tudni a tatai Esterházy-kastély jövőjéről

Valami talán elkezdődött Tatán. Legalábbis már asztalhoz ültek az érintettek az Esterházy-kastély ügyében. Azonban úgy néz ki, hogy egyelőre a kastélyprogramon sikeresen pályázó cég képviselője nélkül. A Kemma.hu utánajárt, hogy mi történt az egyeztetésen és mikor tárgyalhat a város a kastély jövőjéről a pályázat nyertesével.

Vajon Tata városának is fontos szerepe lesz az Esterházy-kastély jövőképében? Többek között erről is tárgyalt a város vezetése a NÖF képviselőivel

Fotó: Domokos Attila / Forrás: Facebook / Tata Város

Michl József, Tata polgármestere közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy újabb lépés történt, hogy tisztázódjon a műemlékvédelem alatt álló kastély sorsa. Ugyanis megkezdődtek az egyeztetések a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) és Tata Város Önkormányzata között a tatai Esterházy-kastély jövőbeni működtetéséről.

Ki üzemelteti majd a tatai Esterházy-kastélyt?

A polgármester tájékoztatása szerint a találkozó Lázár János építési és közlekedési miniszter felkérésére jött létre. A Városházán zajló megbeszélésen a NÖF részéről Oláh Zsanett ügyvezető igazgató, Bánhegyi Tímea kulturális program- és tartalomfejlesztési főosztályvezető, valamint dr. Keszler Gábor jogi igazgató vettek részt. Tatát Michl József polgármester, dr. Szerencsi Richárd alpolgármester és dr. Horváth József jegyző képviselte. A szakmai egyeztetésen jelen volt dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója, munkatársai – Stegmayer Máté és Szűcs József –, valamint Magyarics Gábor TDM-menedzser is, akik részletes szakmai előadásokat tartottak.