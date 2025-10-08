1 órája
A polgármester válaszolt: eddig ezt tudni a tatai Esterházy-kastély jövőjéről
Még mindig sok a kérdés a tatai Esterházy-kastély jövőjéről. A helyiek várják a válaszokat: mi lesz az épülettel. És talán a legtöbben azt szeretnék tudni, hogy a város részt vehet-e majd az Esterházy-kastély további üzemeltetésében? A Kemma.hu utánajárt, hogy mit lehet eddig tudni az ügyben.
Valami talán elkezdődött Tatán. Legalábbis már asztalhoz ültek az érintettek az Esterházy-kastély ügyében. Azonban úgy néz ki, hogy egyelőre a kastélyprogramon sikeresen pályázó cég képviselője nélkül. A Kemma.hu utánajárt, hogy mi történt az egyeztetésen és mikor tárgyalhat a város a kastély jövőjéről a pályázat nyertesével.
Michl József, Tata polgármestere közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy újabb lépés történt, hogy tisztázódjon a műemlékvédelem alatt álló kastély sorsa. Ugyanis megkezdődtek az egyeztetések a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) és Tata Város Önkormányzata között a tatai Esterházy-kastély jövőbeni működtetéséről.
Ki üzemelteti majd a tatai Esterházy-kastélyt?
A polgármester tájékoztatása szerint a találkozó Lázár János építési és közlekedési miniszter felkérésére jött létre. A Városházán zajló megbeszélésen a NÖF részéről Oláh Zsanett ügyvezető igazgató, Bánhegyi Tímea kulturális program- és tartalomfejlesztési főosztályvezető, valamint dr. Keszler Gábor jogi igazgató vettek részt. Tatát Michl József polgármester, dr. Szerencsi Richárd alpolgármester és dr. Horváth József jegyző képviselte. A szakmai egyeztetésen jelen volt dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója, munkatársai – Stegmayer Máté és Szűcs József –, valamint Magyarics Gábor TDM-menedzser is, akik részletes szakmai előadásokat tartottak.
Hogy kerültek pszichiátriai betegek az Esterházy-kastély lakosztályaiba?
A felek megegyeztek abban, hogy 2026-ban egy háromoldalú megállapodás keretében Tata városa, a NÖF, valamint az épület „örökbefogadója” közösen folytatják a felújított Esterházy-kastély szakmai üzemeltetését. A program megvalósulását háromoldalú tanácsadó testület segíti és felügyeli majd, az együttműködési megállapodásról pedig a képviselő-testület dönt a közeljövőben.
Korábban is heves vita kísérte a kastély sorsát
A tatai Esterházy-kastély jövője évek óta a városi közélet egyik legérzékenyebb témája. Tavaly a város vezetése részletesen mérlegelte, hogy éljen-e az állam által kínált lehetőséggel, miszerint önkormányzatok pályázhatnak az egyes kastélyok tulajdonátruházására.
Mint arról a Kemma.hu is beszámolt, a szakértői munkacsoport akkori számításai szerint a tatai kastély teljes körű felújítása 14,4 milliárd forintba, az üzemeltetése pedig évente 70–80 millió forintba került volna. Tata önkormányzata ezért nem tudta vállalni a pályázat pénzügyi feltételeit, ugyanakkor levélben javaslatot tett a minisztériumnak: a város vállalná a kastély szakmai működtetését, amennyiben az állami fenntartás megmarad.
A kastély története
A tatai Esterházy-kastély az 1760-as évek második felében épült, és 1945-ig az Esterházy család birtokában maradt. A tata–gesztesi uradalom központjaként a város kiemelt szerepet játszott a család életében: a kastélyt folyamatosan lakták, uralkodókat fogadtak benne, sőt, történelmi események színhelye is volt. Itt járt többek között I. Ferenc és I. Ferenc József császár, II. Vilmos német császár, valamint IV. Károly király, a szabadságharc idején pedig Görgey Artúr is tartott itt haditanácsot.
1945 március 19-e után a kastély berendezését a szovjet csapatok feldúlták, a megmaradt bútorokat pedig a lakosság hordta szét. Később, amikor Lipótmezőt katonai célra vették igénybe, a budapesti Lipótmezei Állami Elme- és Ideggyógyintézet egy részét 1945. július 26-án ide, a tatai kastélyba helyezték át. Ekkor az épület és a hozzá tartozó ingatlanok a Városi Kórház kezelésébe kerültek.
A döntést követően érzelmekkel teli vita zajlott a bizottságban. Szalay Ildikó képviselő például kijelentette, hogy „továbbra is azt szeretné, hogy újra a tataiaké legyen az Esterházy-kastély”, míg Michl József polgármester arra emlékeztetett: az épület soha nem volt a város tulajdonában, de mindvégig Tata része maradt.
Idén nyáron új fejlemény rázta fel az ügyet
2025 júliusában derült ki, hogy egy cég sikeresen pályázott a tatai Esterházy-kastélyra. Ekkor Michl József polgármester levélben kérte az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatását a döntés részleteiről. Mint közösségi oldalán írta, ő maga is csak utólag értesült a miniszteri döntésről, hivatalos közleményt azonban akkor még nem kaptak. A városvezető hangsúlyozta, hogy Tata testülete továbbra is tartja magát a korábbi, egyhangú döntéshez: támogatja a kastély állami tulajdonban maradását, de szeretné, ha a város részt vállalhatna az üzemeltetésben. A mostani egyeztetés tehát ennek a folyamatnak a folytatása. A városvezetés szerint a cél az, hogy Tata aktív szereplője legyen a kastély jövőjének, és a felújított épület újra a város kulturális és turisztikai életének központja lehessen.
Mi lesz az Esterházy-kastély sorsa? Tata választ vár a minisztériumtól
A közösségi oldalon megjelent poszt alatt azonban több kérdés is felmerült. Többen kifogásolták, hogy a képviselőket és a korábbi munkacsoport tagjait miért nem hívták meg az egyeztetésre.
Erre dr. Szerencsi Richárd alpolgármester reagált.
– A képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően, a közösen kijelölt munkacsoport által elfogadott döntés alapján járunk el. A mai napon nem stratégiai vagy döntéshozatali kérdések merültek fel, csupán szakmai tájékoztatás történt. Amint stratégiai döntésre kerül sor, a képviselők haladéktalanul értesülnek – írta.
Nézzen be a megújuló Esterházy-kastélyba!
Válaszolt a polgármester is
A Kemma.hu megkereste Michl József polgármestert is. Arra szerettünk volna választ kapni, hogy a sikeresen pályázó cég miért nem képviseltette magát a találkozón.
– A következő megbeszélésen reményeim szerint jelen lesz majd a pályázó képviselője is. Természetesen vele is fogunk egyeztetni, hiszen ha aláírásra kerül a szerződés a cég és az állam között, akkor a jövőben folyamatos kapcsolatban kell lennünk.
Hozzátette, további részletek később várhatók, de a mostani egyeztetés fontos lépés volt afelé, hogy az Esterházy-kastély ügye végre rendeződjön.
Ez történt az Esterházy-kastéllyal az elmúlt évben:
- a tatai Esterházy-kastély is bekerült a kastélyprogramba
- szakértői bizottság alakult Tatán
- a város képviselői döntöttek a kastély jövőjéről
- kihirdették, a pályázat győztesét
- a polgármester a minisztériumhoz fordult
- elkezdődtek az egyeztetések