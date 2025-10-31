október 31., péntek

Felvidék

2 órája

Érdekességek, amit talán nem tudtál az Erzsébet-szigetről

Címkék#Észak-Komárom#Erzsébet-sziget#történet#Magyarország#sétány#Sissi

Sétáltál már a Duna két ága között, ahol egykor Sissi is megállt? Az Erzsébet-sziget ma Észak-Komárom zöld szíve: történelmi helyszín, pihenőpont és a város egyik legkedveltebb fotóspotja. Egy kis múltidézés a jelen nyugalmában.

Bajcsy Tünde

Észak-Komárom egyik legszebb és legkülönlegesebb pontja az Erzsébet-sziget, amelyet a Duna két ága ölel körül. A város szívében fekvő, nyugodt hangulatú hely ma sétányairól, platánsoráról és történelmi múltjáról híres.

Egykor határátkelőhely, ma kedvelt sétány – így változott meg az Erzsébet-sziget az évek során

Az Erzsébet-sziget története

A szigetnek gazdag múltja van: 

  • A középkortól kezdve a város gyümölcsöskertje volt – a komáromiak gyümölcsfákkal ültették be a kertjeiket az itteni parcellákon. 
  • A 16. században még két sziget állt a helyén (Nagy- és Kis-sziget), amelyeket aztán a meder és iszapolódás összehozott. 
  • 1819-ben az önkormányzat felparcellázta a szigetet, és több mint 200 telket ajánlottak eladásra – ezzel kialakult a mai utcahálózat is.
  • A sziget nyugati vége egy idő után földtöltéssel szinte a szárazföldhöz kapcsolódott, így ma már félszigetként is működik.
  • Később hajózárolóként működött, hiszen a Duna mindig fontos szerepet játszott Komárom életében. 
  • Ma viszont a természet szerelmesei, a családok és a turisták kedvelt kirándulóhelye lett.

Határ, ahol egykor útlevél kellett

Kevesen emlékeznek rá, de az Erzsébet-sziget sokáig határátkelőhely volt Magyarország és Szlovákia között. A Schengeni Egyezményhez való csatlakozással 2007. december 21-én megszűnt a rendszeres határellenőrzés, így ma már szabadon lehet átsétálni a túlpartra. Régen azonban ez volt az a pont, ahol az utazóknak útlevelet kellett felmutatniuk, mielőtt átlépték volna a Duna másik oldalát.

Itt lépett magyar földre Sissi

Az Erzsébet-sziget történetének talán legszebb mozzanata 1857-hez kötődik, amikor Erzsébet királyné, ismertebb nevén Sissi, először lépett magyar földre. A legenda szerint ez a pillanat nagy hatással volt a királynéra, aki később mély szeretetet táplált Magyarország és a magyar nép iránt. A királynő tiszteletére nevezték el róla a szigetet.

Erzsébet királyné (1837–1898) az osztrák császár, I. Ferenc József felesége volt, akit szépsége, műveltsége és szabadságszeretete miatt rajongtak. Gyakran időzött Magyarországon, támogatta a magyar kultúrát és sokat tett a kiegyezés születéséért.

Régi képeslapon az Erzsébet-sziget: így nézett ki Komárom egyik legnépszerűbb sétánya több mint 130 éve
Fotó: Picasa / Forrás: wikimedia.org

Ma a nyugalom és a természet szigete

Ma az Erzsébet-sziget a komáromiak kedvelt pihenőhelye. A hangulatos platánfasor, a Jókai filagóriája, és a Duna-parti sétány tökéletes helyszín egy délutáni sétára vagy akár fotózásra is. Tavasszal és nyáron különösen gyönyörű, ahogy a fák lombjai alatt átszűrődik a napfény, miközben a folyóparti szél halkan susog.

 

