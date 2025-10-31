Erős Gábor a készpénzfelvételről tett bejelentést

Erős Gábor országgyűlési képviselő Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, miszerint a Gazdasági Bizottság megszavazta azt a javaslatot, amely szerint a jövőben havonta kétszer, alkalmanként 300 ezer forintot lehetne készpénzben felvenni díjmentesen:

Erős Gábor jó hírt hozott a készpénzfelvételről

Megszavaztuk! Jó hír mindenkinek! A Gazdasági Bizottság elfogadta azt a javaslatot, amely szerint havonta 300 ezer forintot – két alkalommal – ingyenesen lehet majd készpénzben felvenni! Már csak a Tisztelt Ház döntése van hátra!

– írta bejegyzésében a képviselő.

A készpénzfelvételről szóló javaslat célja, hogy könnyítse a lakosság számára a készpénzhez jutást anélkül, hogy banki költségeket kellene fizetniük. A változtatás a jelenlegi, havi egyszeri 150 ezer forintos limitet duplázná meg.

További jó hírt is közölt Erős Gábor

Emellett újabb gazdasági intézkedés is a kormányzati döntések között szerepel: a Fidesz bejelentette, hogy lesz a 14. havi nyugdíj. A lépést sokan üdvözölték országszerte, köztük Erős Gábor is, aki szintén megosztotta a hírt Facebook-oldalán. A két bejelentés egyaránt a lakossági terhek enyhítését és a vásárlóerő növelését célozza, különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben.