Videón az elképesztő erőpróba: a 120 kilós kőgolyót is felemelték +fotók

A hatalmas kamion lassan megmozdult, a közönség pedig ujjongásban tört ki: előbb az erős emberek verseny tehetségkutatójának versenyzői, majd a gyerekek és anyukák is nekiveselkedtek, hogy elhúzzák a többtonnás monstrumot. Látványos és jó hangulatú erős emberversenyt rendeztek a hétvégén Kocson, amelyet ifjabb Fekete László, a sportág ismert alakja szervezett.

A kocsi erős emberek verseny a tehetségkutatóval kezdődött, ahol meglepetés eredmények is születtek

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A nap délelőtt tehetségkutatóval indult, délután pedig a profik mérték össze erejüket. A Kemma.hu is kilátogatott az eseményre, ahol Szlovákiából és Magyarország több településéről is érkeztek versenyzők. Összesen kilencen próbálták ki magukat a kezdők mezőnyében – köztük két helyi fiatal: Bence és László és egy 15 éves szákszendi fiú, aki a nap egyik legnagyobb meglepetését okozta remek teljesítményével.

Meglepetéseket tartogatott az erős emberek versenye Kocson

Az első versenyszám rögtön a legnehezebbek közé tartozott: kőgolyókat kellett átemelni egy magas vasrúd felett. A legkisebb golyó 110 kilogrammot nyomott, a legnagyobb 130-at – utóbbit a tehetségkutatón már senki sem tudta kiemelni, de a 120 kilós golyót többen is sikerrel felemelték.