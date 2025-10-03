Erdők nélkül maradunk? A Vértesben adatokat gyűjtenek a túlélésért

Hogyan őrizhetjük meg erdeinket a klímaváltozás közepette? A válasz talán nem is a fák lombjai között, hanem a mérőműszerek adataiban rejlik. A Vérteserdő Zrt. szakemberei ugyanis meteorológiai állomások segítségével követik nyomon az erdő állapotát, hogy pontos képet kapjanak a környezet változásairól, és időben megtehessék a szükséges lépéseket.

Adatokkal az erdők jövőjéért

Forrás: Vérteserdő Zrt.

Adatokkal az erdők jövőjéért: különleges kutatás zajlik a Vértesben

A jövő erdeinek védelme nemcsak a természet szépségének megőrzését jelenti, hanem tudományos alapokon nyugvó döntéseket is. A Vérteserdő Zrt. munkatársai ezért adatokat gyűjtenek a hőmérsékletről, csapadékról, szélirányról és talajnedvességről, hogy pontosan értsék: milyen tényezők befolyásolják az erdő fennmaradását. Ezek az információk kulcsszerepet játszanak abban, hogy a megfelelő fafajokat válasszák ki, és hosszú távon biztosítsák az élőhelyek megőrzését.

A klímaváltozás hatása az erdőkre már most kézzelfogható. A zárt lombkoronájú állományok visszaszorulnak, helyüket mozaikos, gyepfoltokkal tarkított erdősztyeppek veszik át. A Vértesben működő mérőállomások adatai azt mutatják: nem elég a csapadék mennyiségét figyelni, legalább ennyire fontos annak időbeli eloszlása is, hiszen a hirtelen lezúduló esők sokszor nem enyhítik az aszályos állapotokat.

Az erdészeti meteorológia ezért nemcsak természetvédelmi, hanem gazdasági és közjóléti szempontból is létfontosságú. Az adatokra támaszkodva előre jelezhető, mikor szükséges beavatkozni egy-egy erdőrészletben: például mikor kell ellenállóbb fafajokat telepíteni, vagy hogyan lehet megőrizni a vízkészleteket. A hosszú távú cél világos: olyan klímamodellek és döntéstámogató rendszerek kialakítása, amelyek révén 30 év múlva is élvezhetjük az erdő csendjét és árnyékát. A természet megóvása ma már nemcsak a szív ügye, hanem a tudományé is.