Melléképületek

1 órája

Tényleg lehet előkertbe építkezni? Itta dorogi főépítész válasza

Címkék#építés#melléképület#Építésügyi Hatóság#építési engedély

Sok ingatlantulajdonos örülhetett nemrég egy építési szabályzat változásának. Ugyanis a melléképületek építését enyhítetté. De ez valóban ilyen egyszerű? Itt vannak a pontos építési szabályok.

Feleki Marietta

Augusztus végén módosult a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata, azaz a TÉKA. A szabályzatgyűjteményben az építkezés, felújítás, bővítés legfontosabb szabályait rögzítik. Az építési szabályok változása könnyítést is hozott, ám sok függ a helyi építési szabályzattól.

Építési szabályok Esztergomban
Ezek az építési szabályok Esztergomban
Forrás: Google Street View

Építési szabályok: ezek építhetők oldal, elő- és hátsó kertben

A TÉKA mostani módosításában a legnagyobb enyhítés az előkerti és oldalkerti építés szabályaihoz kapcsolódik. A szabályzat szerint minden építési övezetben elhelyezhető az előírások szerint elhelyezhető épület rendeltetésszerű használatát biztosító melléképítmény, kivéve, ha a helyi építési szabályzat másként rendelkezik. Az elő- oldal- és hátsó kertek méreteit, pontos fogalmát is tisztázza a TÉKA. Ezentúl kibővítették a melléképítmények fogalmi körét is.

Hátsó kertben ezt lehet építeni a törvény szerint:

  • valamennyi melléképítmény, továbbá kerti és nyári konyha, személygépjármű-, kerékpár- és motorkerékpár-tároló, szauna, kerti szerszámtároló és tűzifatároló épület elhelyezhető, a sükséges védőtávolságok megtartásával.
  • Üvegházat és fóliasátrat a teleknek a szomszédos telekkel közös határától legalább 1,50 méter távolságra szabad elhelyezni.

Oldal- és hátsó kertben lakóterületeken elhelyezhető a törvény szerint:

  1. egy, legfeljebb 20 négyzetméter vízszintes vetületű, minden oldalról nyitott kerti tető, amelynek a legmagasabb pontja legfeljebb 3,00 méter, valamint
  2. a megújuló energiaforrás műtárgyai és épületgépészeti berendezés – ideértve a napelem inverterét és a hőszivattyú kültéri egységét is – elhelyezhető közterületről nem látható módon, ha az elhelyezése szerinti telek és a szomszédos telek rendeltetésszerű használatát nem zavarják.

Ha a helyi építési szabályzat másként nem rendelkezik, terepszint alatt gépjárműtároló, valamint önálló és épülethez kapcsolódó pince az építési helyen kívül is elhelyezhető, azzal, hogy az a közvetlenül szomszédos telkek rendeltetésszerű használatát nem korlátozhatja.

Melléképület előkertben: a helyi építési szabályzat felülírhatja a lehetőséget

Ugyanakkor a törvény ugyan lehetőséget ad bizonyos melléképületek, -építmények megépítésére, ám a helyi önkormányzat kezébe adja a döntést. Eszerint ha a helyi építési szabályzat is engedi, több lehetősége van a gazdasági területeknek, foglalta össze az építészjog.hu. 

A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, általános gazdasági terület, ipari gazdasági terület, egyéb ipari gazdasági területeken az elő-, oldal- és hátsó kertben elhelyezhetőek az alábbiak:

  1. portaépület legfeljebb 50 négyzetméteres beépítési mértékig,
  2. fedett kerékpártároló,
  3. sprinkler tartály és gépház,
  4. közmű és közműhöz kapcsolódó termelő, elosztó, gyűjtő, továbbító, szabályozó, mérő rendeltetésű építmények, vezetékek, berendezések,
  5. csapadékvíz-tároló,
  6. oltóvíztároló,
  7. aggregátor.

Tilos az előkertbe építeni üvegházat és állatkifutót

Ugyanakkor a törvény sem engedi az előkertben és oldalkertben a következőket:

  1. növénytermesztés céljára szolgáló üvegház és fóliasátor,
  2. tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény, árnyékszék, trágyatároló, komposzt-toalett,
  3. háztartási célú kemence, húsfüstölő,
  4. állatkifutó,
  5. közterületről látható épületgépészeti berendezés
  6. siló, fedetlen kialakítású ömlesztett anyag-, folyadék- vagy gáztároló
  7. nem ideiglenes jellegű medence

Utóbbi három alól kivétel a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, általános gazdasági terület, ipari gazdasági terület, egyéb ipari gazdasági területek.

Jól látható, hogy a terjeszkedni kívánó lakosoknak, ingatlantulajdonosoknak egyre több lehetősége van. Ugyanakkor a önkormányzatok kezében is van egy stopgomb: ez pedig a helyi építési szabályzat. 

Mint korábban megírtuk a települések  másik eszközt is kaptak nemrég az urbanizálódás megakadályozására:a helyi önazonossági rendelettel vármegyei települések is éltek.  

Dorogon ezek a szabályok

Mint Dankó Kristóf dorogi főépítész elmondta: Dorogon továbbra sem lehet előkertbe melléképítményt építeni. Az építési szabályok folyamatosan változnak, alkalmazkodva az igényekhez.

Emellet óva int mindenkit, hogy saját szakállásra döntsön ilyen-olyan építésről. Inkább a területileg illetékes önkormányzatnál vagy építészhatóságnál kérjen pontos támpontokat, mit lehet és mit nem. 

Esztergomban az előkertbe építhető hulladéktároló

Az esztergomi HÉSZ egységes szerkezetében is találunk előírásokat, mit lehet építeni elő- és oldalkertbe. A szabályzat szerint az építési helyen kívül a zöldfelületi fedettség betartása mellett előkertben ezek lehetnek:

  1. közmű-becsatlakozási műtárgy, közművezeték,
  2. a kerítéssel egységet alkotó hulladéktartály-tároló, 
  3. kirakatszekrény, 
  4. zászlótartó, szobor.

 Oldalkertben építhető építmények listája:

  1. garázs és egyéb tároló épület az utcai telekhatártól számított 20 méteren túl,
  2. közmű-becsatlakozási műtárgy, közművezeték,
  3. közműpótló műtárgy,
  4. hulladéktartály-tároló, 
  5. kerti építmény (szaletli, tárolásra szolgáló műtárgy) az utcai telekhatártól számított 20 méteren túl, valamint
  6. zászlótartó, szobor.

Hátsó kertben ezek építhetők:

  1. mosókonyha, nyári konyha
  2. garázs és egyéb tároló épület
  3. közmű-becsatlakozási műtárgy, közművezeték,
  4. közműpótló műtárgy, 
  5. hulladéktartály-tároló,
  6. kerti építmény, 
  7. húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, kemence
  8. háziállat ól, háziállat kifutó, haszonállatól, (haszonállat kifutó csak Lke és Lf építési övezetekben)
  9. komposztáló, 
  10. ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
  11. zászlótartó, szobor, 
  12. növényház (üvegház),
  13. árnyékszék, valamint 
  14. megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló, háztartási méretű kis erőművek minősülő műtárgy (különösen napelem tartószerkezete, szélkerék).

 

