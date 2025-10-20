Tényleg lehet előkertbe építkezni? Itta dorogi főépítész válasza

Augusztus végén módosult a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata, azaz a TÉKA. A szabályzatgyűjteményben az építkezés, felújítás, bővítés legfontosabb szabályait rögzítik. Az építési szabályok változása könnyítést is hozott, ám sok függ a helyi építési szabályzattól.

Ezek az építési szabályok Esztergomban

Forrás: Google Street View

Építési szabályok: ezek építhetők oldal, elő- és hátsó kertben

A TÉKA mostani módosításában a legnagyobb enyhítés az előkerti és oldalkerti építés szabályaihoz kapcsolódik. A szabályzat szerint minden építési övezetben elhelyezhető az előírások szerint elhelyezhető épület rendeltetésszerű használatát biztosító melléképítmény, kivéve, ha a helyi építési szabályzat másként rendelkezik. Az elő- oldal- és hátsó kertek méreteit, pontos fogalmát is tisztázza a TÉKA. Ezentúl kibővítették a melléképítmények fogalmi körét is.

Hátsó kertben ezt lehet építeni a törvény szerint:

valamennyi melléképítmény, továbbá kerti és nyári konyha, személygépjármű-, kerékpár- és motorkerékpár-tároló, szauna, kerti szerszámtároló és tűzifatároló épület elhelyezhető, a sükséges védőtávolságok megtartásával.

Üvegházat és fóliasátrat a teleknek a szomszédos telekkel közös határától legalább 1,50 méter távolságra szabad elhelyezni.

Oldal- és hátsó kertben lakóterületeken elhelyezhető a törvény szerint:

egy, legfeljebb 20 négyzetméter vízszintes vetületű, minden oldalról nyitott kerti tető, amelynek a legmagasabb pontja legfeljebb 3,00 méter, valamint a megújuló energiaforrás műtárgyai és épületgépészeti berendezés – ideértve a napelem inverterét és a hőszivattyú kültéri egységét is – elhelyezhető közterületről nem látható módon, ha az elhelyezése szerinti telek és a szomszédos telek rendeltetésszerű használatát nem zavarják.

Ha a helyi építési szabályzat másként nem rendelkezik, terepszint alatt gépjárműtároló, valamint önálló és épülethez kapcsolódó pince az építési helyen kívül is elhelyezhető, azzal, hogy az a közvetlenül szomszédos telkek rendeltetésszerű használatát nem korlátozhatja.

Melléképület előkertben: a helyi építési szabályzat felülírhatja a lehetőséget

Ugyanakkor a törvény ugyan lehetőséget ad bizonyos melléképületek, -építmények megépítésére, ám a helyi önkormányzat kezébe adja a döntést. Eszerint ha a helyi építési szabályzat is engedi, több lehetősége van a gazdasági területeknek, foglalta össze az építészjog.hu.