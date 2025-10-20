1 órája
Tényleg lehet előkertbe építkezni? Itta dorogi főépítész válasza
Sok ingatlantulajdonos örülhetett nemrég egy építési szabályzat változásának. Ugyanis a melléképületek építését enyhítetté. De ez valóban ilyen egyszerű? Itt vannak a pontos építési szabályok.
Augusztus végén módosult a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata, azaz a TÉKA. A szabályzatgyűjteményben az építkezés, felújítás, bővítés legfontosabb szabályait rögzítik. Az építési szabályok változása könnyítést is hozott, ám sok függ a helyi építési szabályzattól.
Építési szabályok: ezek építhetők oldal, elő- és hátsó kertben
A TÉKA mostani módosításában a legnagyobb enyhítés az előkerti és oldalkerti építés szabályaihoz kapcsolódik. A szabályzat szerint minden építési övezetben elhelyezhető az előírások szerint elhelyezhető épület rendeltetésszerű használatát biztosító melléképítmény, kivéve, ha a helyi építési szabályzat másként rendelkezik. Az elő- oldal- és hátsó kertek méreteit, pontos fogalmát is tisztázza a TÉKA. Ezentúl kibővítették a melléképítmények fogalmi körét is.
Hátsó kertben ezt lehet építeni a törvény szerint:
- valamennyi melléképítmény, továbbá kerti és nyári konyha, személygépjármű-, kerékpár- és motorkerékpár-tároló, szauna, kerti szerszámtároló és tűzifatároló épület elhelyezhető, a sükséges védőtávolságok megtartásával.
- Üvegházat és fóliasátrat a teleknek a szomszédos telekkel közös határától legalább 1,50 méter távolságra szabad elhelyezni.
Oldal- és hátsó kertben lakóterületeken elhelyezhető a törvény szerint:
- egy, legfeljebb 20 négyzetméter vízszintes vetületű, minden oldalról nyitott kerti tető, amelynek a legmagasabb pontja legfeljebb 3,00 méter, valamint
- a megújuló energiaforrás műtárgyai és épületgépészeti berendezés – ideértve a napelem inverterét és a hőszivattyú kültéri egységét is – elhelyezhető közterületről nem látható módon, ha az elhelyezése szerinti telek és a szomszédos telek rendeltetésszerű használatát nem zavarják.
Ha a helyi építési szabályzat másként nem rendelkezik, terepszint alatt gépjárműtároló, valamint önálló és épülethez kapcsolódó pince az építési helyen kívül is elhelyezhető, azzal, hogy az a közvetlenül szomszédos telkek rendeltetésszerű használatát nem korlátozhatja.
Melléképület előkertben: a helyi építési szabályzat felülírhatja a lehetőséget
Ugyanakkor a törvény ugyan lehetőséget ad bizonyos melléképületek, -építmények megépítésére, ám a helyi önkormányzat kezébe adja a döntést. Eszerint ha a helyi építési szabályzat is engedi, több lehetősége van a gazdasági területeknek, foglalta össze az építészjog.hu.
A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, általános gazdasági terület, ipari gazdasági terület, egyéb ipari gazdasági területeken az elő-, oldal- és hátsó kertben elhelyezhetőek az alábbiak:
- portaépület legfeljebb 50 négyzetméteres beépítési mértékig,
- fedett kerékpártároló,
- sprinkler tartály és gépház,
- közmű és közműhöz kapcsolódó termelő, elosztó, gyűjtő, továbbító, szabályozó, mérő rendeltetésű építmények, vezetékek, berendezések,
- csapadékvíz-tároló,
- oltóvíztároló,
- aggregátor.
Tilos az előkertbe építeni üvegházat és állatkifutót
Ugyanakkor a törvény sem engedi az előkertben és oldalkertben a következőket:
- növénytermesztés céljára szolgáló üvegház és fóliasátor,
- tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény, árnyékszék, trágyatároló, komposzt-toalett,
- háztartási célú kemence, húsfüstölő,
- állatkifutó,
- közterületről látható épületgépészeti berendezés
- siló, fedetlen kialakítású ömlesztett anyag-, folyadék- vagy gáztároló
- nem ideiglenes jellegű medence
Utóbbi három alól kivétel a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, általános gazdasági terület, ipari gazdasági terület, egyéb ipari gazdasági területek.
Jól látható, hogy a terjeszkedni kívánó lakosoknak, ingatlantulajdonosoknak egyre több lehetősége van. Ugyanakkor a önkormányzatok kezében is van egy stopgomb: ez pedig a helyi építési szabályzat.
Mint korábban megírtuk a települések másik eszközt is kaptak nemrég az urbanizálódás megakadályozására:a helyi önazonossági rendelettel vármegyei települések is éltek.
Dorogon ezek a szabályok
Mint Dankó Kristóf dorogi főépítész elmondta: Dorogon továbbra sem lehet előkertbe melléképítményt építeni. Az építési szabályok folyamatosan változnak, alkalmazkodva az igényekhez.
Emellet óva int mindenkit, hogy saját szakállásra döntsön ilyen-olyan építésről. Inkább a területileg illetékes önkormányzatnál vagy építészhatóságnál kérjen pontos támpontokat, mit lehet és mit nem.
Esztergomban az előkertbe építhető hulladéktároló
Az esztergomi HÉSZ egységes szerkezetében is találunk előírásokat, mit lehet építeni elő- és oldalkertbe. A szabályzat szerint az építési helyen kívül a zöldfelületi fedettség betartása mellett előkertben ezek lehetnek:
- közmű-becsatlakozási műtárgy, közművezeték,
- a kerítéssel egységet alkotó hulladéktartály-tároló,
- kirakatszekrény,
- zászlótartó, szobor.
Oldalkertben építhető építmények listája:
- garázs és egyéb tároló épület az utcai telekhatártól számított 20 méteren túl,
- közmű-becsatlakozási műtárgy, közművezeték,
- közműpótló műtárgy,
- hulladéktartály-tároló,
- kerti építmény (szaletli, tárolásra szolgáló műtárgy) az utcai telekhatártól számított 20 méteren túl, valamint
- zászlótartó, szobor.
Hátsó kertben ezek építhetők:
- mosókonyha, nyári konyha
- garázs és egyéb tároló épület
- közmű-becsatlakozási műtárgy, közművezeték,
- közműpótló műtárgy,
- hulladéktartály-tároló,
- kerti építmény,
- húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, kemence
- háziállat ól, háziállat kifutó, haszonállatól, (haszonállat kifutó csak Lke és Lf építési övezetekben)
- komposztáló,
- ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
- zászlótartó, szobor,
- növényház (üvegház),
- árnyékszék, valamint
- megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló, háztartási méretű kis erőművek minősülő műtárgy (különösen napelem tartószerkezete, szélkerék).