Ákos sztori

1 órája

Jön Ákos sztorija a nagyvásznon, az Ember Maradj sztárjának az egyik első önálló koncertje Komárom-Esztergomban volt

Címkék#előzetes#ákos koncert#premier#kovács ákos#ákos#dokumentumfilm

Percek alatt elkapkodták az első jegyeket, mindenki ezt a filmet akarja megnézni. Csütörtökön lesz az Ember Maradj - Az Ákos sztori premierje. Ezért most felidéztük, a komárom-esztergomi fellépéseit is, hoztuk galériákat és videókat is. Sőt azt is tudjuk, hogy mintegy 20 évvel ezelőtt az első önálló koncertjeinek egyike itt volt.

Kemma.hu

A Kossuth-díjas Kovács Ákosról vagy ahogyan legtöbben ismerik csak Ákosról, portréfilm készült, aminek október 16-án lesz a premierje. Ákos személye és zenéje megosztja a magyar könnyűzenei világot, de egy dologban mindenki egyetért: a hazai zenei élet egyik legmeghatározóbb alkotója és előadója – írta az Index. Ember maradj - Az Ákos sztori címet kapta a dokumentumfilm, a mozikban is látható lesz. 

Ember Maradj
Csütörtökön jön az Ember Maradj - Az Ákos sztori premierje
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Nemsokára jön Ákos dokumentumfilmje, az Ember Maradj

A 108 perces filmben Ákos beszél az életéről, a médiában megjelent megosztó pillanatokról. A youtube előzeteshez mag Ákos is oda kommentelt először egy hónappal ezelőtt írta, hogy a premier előtti vetítésre az Urániában 10 perc alatt elkapkodták a jegyeket. Majd egy hete írta, hogy közönségtalálkozóval egybekötött vetítései iránt komoly az érdeklődés, már valahova el is keltek a jegyek. Komárom-Esztergomba nem jönnek, de van még hely 8 vetítésére szerte az országban.

Nemrég nálunk is fellépett Ákos

A 2024-es Víz Zene Virág fesztiválon hatalmas tapssal várták a zenészt. Igazi rockbulit varázsolt tatán. És elmesélte, hogy mintegy 20 évvel ezelőtt az első önálló koncertjeinek egyike pont Tatán volt. Ákos azt is elárulta, hogy nagyon várták már a tatai fellépést, hiszen utoljára a 2000-es évek elején járt a vizek városában. 

Galéria: Ákos koncert Tatán (Z.M.)

Fotók: Zetovics Márió

Idén pedig az MCC feszten Esztergomban is nagyot szólt a bulija. Ő nyitotta a pénteki bulit sokak örömére. Mi ott voltunk és megörökítettük a legjobb pillanatokat, amelyeket most egy galériába gyűjtöttünk nektek.

Galéria: Ákos is fellépet az MCC Feszte (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

