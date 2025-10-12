Jön Ákos sztorija a nagyvásznon, az Ember Maradj sztárjának az egyik első önálló koncertje Komárom-Esztergomban volt

A Kossuth-díjas Kovács Ákosról vagy ahogyan legtöbben ismerik csak Ákosról, portréfilm készült, aminek október 16-án lesz a premierje. Ákos személye és zenéje megosztja a magyar könnyűzenei világot, de egy dologban mindenki egyetért: a hazai zenei élet egyik legmeghatározóbb alkotója és előadója – írta az Index. Ember maradj - Az Ákos sztori címet kapta a dokumentumfilm, a mozikban is látható lesz.

Csütörtökön jön az Ember Maradj - Az Ákos sztori premierje

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A 108 perces filmben Ákos beszél az életéről, a médiában megjelent megosztó pillanatokról. A youtube előzeteshez mag Ákos is oda kommentelt először egy hónappal ezelőtt írta, hogy a premier előtti vetítésre az Urániában 10 perc alatt elkapkodták a jegyeket. Majd egy hete írta, hogy közönségtalálkozóval egybekötött vetítései iránt komoly az érdeklődés, már valahova el is keltek a jegyek. Komárom-Esztergomba nem jönnek, de van még hely 8 vetítésére szerte az országban.

Nemrég nálunk is fellépett Ákos

A 2024-es Víz Zene Virág fesztiválon hatalmas tapssal várták a zenészt. Igazi rockbulit varázsolt tatán. És elmesélte, hogy mintegy 20 évvel ezelőtt az első önálló koncertjeinek egyike pont Tatán volt. Ákos azt is elárulta, hogy nagyon várták már a tatai fellépést, hiszen utoljára a 2000-es évek elején járt a vizek városában.