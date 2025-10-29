október 29., szerda

1 órája

Eltűnt Tara, a fiatal papagáj – segíts megtalálni!

Címkék#Tatabánya#hollét#Sárberek#Nagy Sándorpapagáj#eltűnt

Egy szeretett családtag tűnt el Tatabányán: Tara, a fiatal Nagy Sándorpapagáj, már közel egy napja nincs otthon. Gazdái kétségbeesetten keresik, és bíznak benne, hogy a város lakói összefognak, hogy az eltűnt papagáj mielőbb biztonságban hazatérhessen.

Bajcsy Tünde

Tatabányán, a Vadvirág utcából repült el Tara, a mindössze hét hónapos Nagy Sándorpapagáj. A kézhez szokott, lakásban élő madár Sárberek felé repült, és azóta sem került elő az eltűnt papagáj. Gazdái reménykednek benne, hogy valaki rátalál, és épségben visszajuttatja őt otthonába.

Tara, az eltűnt papagáj nagyon kedves, azonban az idegenekkel bizalmatlan.
Forrás: Beküldött fotó

Tara, az eltűnt papagáj

A Nagy Sándorpapagáj fajtáról tudni kell, hogy rendkívül intelligens, kíváncsi és társas lény. Tara még fiatal, csupán 7 hónapos, ezért fokozottan veszélyeztetett, ha idegen környezetbe kerül. A gazdái elmondása szerint kedves, de bizalmatlan az idegenekkel, így finoman, lassan közelítve lehet csak megnyerni a bizalmát. A mogyorót viszont nagyon szereti, azzal esetleg közelebb lehet csalogatni. Emellett különösen kedveli a telefont és a kamerát - egyfajta pózer, szereti, ha videózzák vagy fényképezik őt.

A nagyobb probléma az, hogy a papagáj a lakás melegéhez szokott hozzá, így az esti alacsony hőmérséklet veszélyes lehet rá nézve. 

A gazdái azt tanácsolják, hogy aki látja, ne próbálja elkapni, inkább értesítse őket azonnal, hiszen a madár könnyen megijedhet.

A papagájok hangja

A segélykérő gazdi megosztott velünk egy videót is, amely segíthet a nyomára bukkanni. A jellegzetes élénk zöld színű tollazatuk és a piros csőrük megtéveszthetetlen, nagyjából 50 centiméteresre nőnek meg. A hangjuk is igazán különlegesen cseng, így biztos nem lehet eltéveszteni. 

Segítsünk együtt hazatalálni Tarának!

A keresésben minden apró információ számít. Ha bárki látta, vagy tud valamit a madár hollétéről, kérjük, azonnal hívja a 06 30 016 3206-os telefonszámot! A gazdái bármikor elérhetők, és hálásak minden segítségért.

Oszd meg a hírt, hogy Tara mielőbb épségben hazatérhessen!

 

 

