Eltűnt mentős: 10 napja semmi hír Jurák Krisztiánról - Esztergom hőséért aggódik mindenki

A férfi 10 nappal ezelőtt tűnt el és azóta sem adott életjelet magáról, az aggodalom pedig egyre nő. Továbbra is nagy erőkkel keresi a rendőrség és a családja az eltűnt mentős kollégát, Jurák Krisztiánt, az esztergomi mentőállomás vezetőjét.

Az eltűnt mentős, Jurák Krisztián, akit a rendőrség még mindig keres.

Látta Jurák Krisztiánt? Tud valamit a hollétéről? Kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón! Minden információ számíthat! Kérjük, ossza meg ezt a cikket, hogy minél több emberhez eljusson a keresés híre!

Eltűnt mentős Esztergom: mi történt az év mentődolgozójával?

Ahogy arról a kemma.hu korábban beszámolt, Jurák Krisztiánnak 10 napja veszett nyoma Esztergomban. A férfi nemcsak a helyi mentőállomás vezetője, de nemrégiben az Év Mentődolgozója díjat is elnyerte, így eltűnése az egész közösséget megrázta. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a férfi felkutatásában. A férfi körözését a dorogi Rendőrkapitányság rendelte el 2025. október 9.-én - olvasható a police.hu oldalán.

A családja retteg, adománygyűjtés is indult a keresés segítésére

A család és a barátok kétségbeesetten kutatnak Krisztián után. Az aggodalom óriási, hiszen napok teltek el anélkül, hogy bármilyen életjelet adott volna magáról. A keresés költségeinek fedezésére adománygyűjtés is indult, hogy minden lehetséges eszközt bevethessenek a megtalálása érdekében. A rendőrség hivatalos körözést adott ki, és várják bárki jelentkezését, aki látta a férfit vagy tud valamit a hollétéről.

Nem ő az egyetlen, akiért aggódik a megye

Sajnos nem Jurák Krisztián az egyetlen, akiért most Komárom-Esztergom megyében aggódnak. Ahogy arról szintén beszámoltunk, Komáromban egy fiatal lányt is keresnek, akinek szintén nyoma veszett. Az eltűnések mindig hatalmas terhet rónak a családokra és a közösségre.