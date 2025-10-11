Tavaly még hősként ünnepelték – most keresik a mentőst

Csend telepedett Esztergomra. Azokra az utcákra, ahol Jurák Krisztián mentőautója nap mint nap szirénázva robogott végig, hogy másokon segítsen. Most azonban ő az, akit hiába keresnek bajtársai, barátai és a rendőrség. A 49 éves eltűnt mentős neve napok óta a police.hu eltűnt személyei között szerepel.

Az eltűnt mentőst a police.hu eltűnt személyek körözési listáján is szerepel. Tavaly elismerést vehetett át munkájáért

Forrás: police.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, a férfit a Duna környékén látták utoljára, és azóta sincs róla biztos információ. A rendőrség sötét melegítőnadrágban, szürke felsőben és sapkában eltűnt személyként körözi, a lakosság segítségét is kérve.

Még keresik az eltűnt mentőst

Jurák Krisztián egész életét a hivatásának szentelte. Több mint húsz éve dolgozott az Országos Mentőszolgálatnál, az esztergomi állomás vezetőjeként mindig példát mutatott emberségből, szakmai alázatból és bajtársiasságból. Munkatársai szerint olyan ember volt, aki mindenkit ismert, mindenkinek segített, és soha nem volt rest maga is beszállni a mentőautóba, ha kellett.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat tavaly „Az év mentődolgozója” címmel tüntette ki. A méltatásban úgy fogalmaztak: „A mentőmunka iránti elhivatottsága, kiemelkedő szakmai munkája és emberi tulajdonságai példaértékűek.”