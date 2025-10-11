1 órája
Tavaly még hősként ünnepelték – most keresik a mentőst
Egész Esztergom értetlenül áll a tragédia előtt: eltűnt a város mentőállomásának vezetője. Jurák Krisztiánt tavaly a Komárom-Esztergom Vármegye mentődolgozójának választottak. A 49 éves férfit a rendőrség a Duna környékén keresi, de eddig nem bukkantak a nyomára. Ezt lehet tudni az eltűnt mentősről.
Csend telepedett Esztergomra. Azokra az utcákra, ahol Jurák Krisztián mentőautója nap mint nap szirénázva robogott végig, hogy másokon segítsen. Most azonban ő az, akit hiába keresnek bajtársai, barátai és a rendőrség. A 49 éves eltűnt mentős neve napok óta a police.hu eltűnt személyei között szerepel.
Mint arról korábban beszámoltunk, a férfit a Duna környékén látták utoljára, és azóta sincs róla biztos információ. A rendőrség sötét melegítőnadrágban, szürke felsőben és sapkában eltűnt személyként körözi, a lakosság segítségét is kérve.
Még keresik az eltűnt mentőst
Jurák Krisztián egész életét a hivatásának szentelte. Több mint húsz éve dolgozott az Országos Mentőszolgálatnál, az esztergomi állomás vezetőjeként mindig példát mutatott emberségből, szakmai alázatból és bajtársiasságból. Munkatársai szerint olyan ember volt, aki mindenkit ismert, mindenkinek segített, és soha nem volt rest maga is beszállni a mentőautóba, ha kellett.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat tavaly „Az év mentődolgozója” címmel tüntette ki. A méltatásban úgy fogalmaztak: „A mentőmunka iránti elhivatottsága, kiemelkedő szakmai munkája és emberi tulajdonságai példaértékűek.”
Az utóbbi időben azonban nehézségek árnyékolták be mindennapjait. Információk szerint a régióban történt vezetői változások feszültséget szültek, és Jurák Krisztián sem maradt érintetlen ezekben a konfliktusokban. Bajtársai elmondása szerint az utóbbi hónapokban megviseltnek látták, lefogyott, sokszor elmaradt a mosolya, és hosszabb betegállományba is kényszerült.
A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) közleményében együttérzését fejezte ki, és ismételten felhívta a figyelmet a mentőszolgálat dolgozóira nehezedő nyomásra: a túlterheltségre, a stresszre és a kimerültségre, amelyek emberi sorsokat tehetnek tönkre.
Az esztergomi mentőállomás dolgozói még reménykednek, hogy Krisztián előkerül. Egy város, egy közösség, egy hivatás aggódik érte – azért az emberért, aki egész életét mások megmentésére tette fel.