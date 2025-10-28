október 28., kedd

Kétségbeesve keresik Bonbont Tatabányán

28 perce

Síró kislány várja haza Bonbont – jutalom jár az eltűnt kiskutya megtalálójának!

Bonbon, a kislány kiskutya két napja az utcákat járja. Az eltűnt kiskutya Tatabányán, Felsőgalláról, a Deák Ferenc utcából csatangolt el. Gazdája szerint a kishúga két napja sírva keresi kedvencét, és jutalom jár annak, aki hazajuttatja Bonbont.

Veszprémi Dániel

Tatabányáról, Felsőgalláról tűnt el Bonbon, a szeretett kislány kiskutya. 2025. október 26-án, vasárnap délelőtt szökött meg a Deák Ferenc utcából. A család kétségbeesve keresi, különösen a kishúg, aki azóta is sírva várja vissza kedvencét. Az eltűnt kiskutya nyomravezetőjét jutalom illeti.

Bonbon, az eltűnt kiskutya Tatabányán, Felsőgalláról tűnt el, a Deák Ferenc utcából. Gazdái jutalmat ajánlanak annak, aki hazajuttatja.

Szabadulóművész

Bonbon nem először indult önálló felfedezőútra. Korábbi eltűnése után olyan emberek találtak rá, akik annyira megszerették, hogy nehezen váltak meg tőle. A kiskutya barátságos, ragaszkodó és játékos – nem csoda, hogy a környékbeliek szívébe is belopta magát.

Innen tűnt el az eltűnt kiskutya: Bonbon

A kutyust Tatabánya felsőgallai városrészében, a Deák Ferenc utcában látták utoljára. A család bízik benne, hogy valaki felismeri, és segít hazajuttatni. A gazda minden információnak örül, és jutalomban részesíti azt, aki hozzájárul Bonbon biztonságos hazatéréséhez.

Ha láttad, vagy tudod, merre lehet, vedd fel a kapcsolatot a gazdájával ITT.

Egy család reménykedik

Bonbon gazdái éjt nappallá téve keresik kedvencüket, a kislány pedig minden nap abban bízik, hogy kedvence egyszer csak újra beszalad az udvarra. Ha bárki tud róla, egy üzenet most nemcsak egy kiskutyát, hanem egy gyermeki mosolyt is hazajuttathat.

Az alábbi történetek is azt bizonyítják, hogy sosem szabad feladni a reményt. Volt, amelyik kutya öt hónap után került haza, egy másik pedig 730 nap elteltével talált vissza a gazdájához. Mert amíg a remény él, addig mindig van esély arra, hogy a szeretett kiskutya újra hazatalál.

 

