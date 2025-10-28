Mikor jön az első hó? Németh Lajos elárulta, milyen lesz a tél

Németh Lajos meteorológussal beszélgettünk arról, hogyan alakult az idei időjárás eddig, és mire lehet készülni a környékünkön. Az elmúlt tíz hónap meglepetésekkel telt: az átlagosnál melegebb év volt, miközben a csapadék elosztása sokszor egyenetlen volt. A kérdés már csak az, mikor jön az első hó. Erre is kitértünk.

A Gorba behavazódva néhány éve. Németh Lajos most arról is beszélt, mikor jöhet az első hó

Forrás: Kemma.hu

Egy szeszélyes évjárat után: mikor jön az első hó?

Az idei év hőmérsékletét tekintve már január és február sem hozott „klasszikus telet” – a fagyok hiánya már korán jelét adta annak, hogy másféle év lesz mögöttünk. Amikor csak lehet, Komárom-Esztergomban is tapasztalható volt, hogy az átlagosnál melegebb hónapokat írunk az aszály sem kímélte a vidéket. A szomszédban pedig már akkora hó esett, hogy utakat kellett lezárni. Németh Lajos meteorológus szerint egész Európában új rekordok dőlnek meg évről évre, és mi sem vagyunk kivétel ez alól.

Milyen lesz a tél 2025-ben?

A meteorológus szerint a november viszonylag csendes és enyhébb lehet, nem várhatóak extrém fagyok, hóviharok vagy olyan lehűlések, mint amit néha az ősz vége szokott hozni.

A hólapátot nemhogy nem kell elővenni, de még gondolni sem nagyon kell rá...

- tette hozzá a meteorológus az első hó kapcsán, megemlítve, hogy egy-két napra lehet átmeneti lehűlés és fagy, de nem úgy, hogy tartósan befagyjon a reggel. Az időjárásban az is várható, hogy gyakoriak lesznek a párás, ködös napok: a napállás már alacsony, és azok a feltételek, amelyek támogatják a köd kialakulását, adottnak tűnnek.

Ugyanakkor Németh Lajos hangsúlyozta: előre pontosan megmondani, milyen lesz a tél 2025-ben, gyakorlatilag lehetetlen. A jelenlegi trendek viszont arra utalnak, hogy nem várható olyan kemény tél, mint amit régebbi éveinkben tapasztaltunk. A leghidegebb időszak valószínűleg január közepétől februárig érkezhet, de hogy mennyi fagy vagy hó lesz, az már csak szemléletes becslés lehet.

Az ország kedvenc meteorológusa arra is felhívta a figyelmet, hogy az agráriumban különösen érzékeny a helyzet: a korai vegetáció felébredése és a késői fagyok sok gyümölcsösnek okoztak már gondot. Komárom-Esztergomban, ahogy az ország más részein is, az időjárási szélsőségek egyre gyakoribbak — egy év alatt is lehet több meleg hullám, száraz periódus és rövid esős időszak.