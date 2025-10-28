9 perce
Mikor jön az első hó? Németh Lajos elárulta, milyen lesz a tél
A szomszédban már erősen havazik, utakat is le kellett zárni, nálunk viszont épp felmelegedik az időjárás október végére. A kérdés ezek után, hogy milyen lesz a tél 2025-ben. Németh Lajos meteorológust kérdeztünk, és kitértünk arra is, hogy mikor várható az első hó.
Németh Lajos meteorológussal beszélgettünk arról, hogyan alakult az idei időjárás eddig, és mire lehet készülni a környékünkön. Az elmúlt tíz hónap meglepetésekkel telt: az átlagosnál melegebb év volt, miközben a csapadék elosztása sokszor egyenetlen volt. A kérdés már csak az, mikor jön az első hó. Erre is kitértünk.
Egy szeszélyes évjárat után: mikor jön az első hó?
Az idei év hőmérsékletét tekintve már január és február sem hozott „klasszikus telet” – a fagyok hiánya már korán jelét adta annak, hogy másféle év lesz mögöttünk. Amikor csak lehet, Komárom-Esztergomban is tapasztalható volt, hogy az átlagosnál melegebb hónapokat írunk az aszály sem kímélte a vidéket. A szomszédban pedig már akkora hó esett, hogy utakat kellett lezárni. Németh Lajos meteorológus szerint egész Európában új rekordok dőlnek meg évről évre, és mi sem vagyunk kivétel ez alól.
Milyen lesz a tél 2025-ben?
A meteorológus szerint a november viszonylag csendes és enyhébb lehet, nem várhatóak extrém fagyok, hóviharok vagy olyan lehűlések, mint amit néha az ősz vége szokott hozni.
A hólapátot nemhogy nem kell elővenni, de még gondolni sem nagyon kell rá...
- tette hozzá a meteorológus az első hó kapcsán, megemlítve, hogy egy-két napra lehet átmeneti lehűlés és fagy, de nem úgy, hogy tartósan befagyjon a reggel. Az időjárásban az is várható, hogy gyakoriak lesznek a párás, ködös napok: a napállás már alacsony, és azok a feltételek, amelyek támogatják a köd kialakulását, adottnak tűnnek.
Ugyanakkor Németh Lajos hangsúlyozta: előre pontosan megmondani, milyen lesz a tél 2025-ben, gyakorlatilag lehetetlen. A jelenlegi trendek viszont arra utalnak, hogy nem várható olyan kemény tél, mint amit régebbi éveinkben tapasztaltunk. A leghidegebb időszak valószínűleg január közepétől februárig érkezhet, de hogy mennyi fagy vagy hó lesz, az már csak szemléletes becslés lehet.
Az ország kedvenc meteorológusa arra is felhívta a figyelmet, hogy az agráriumban különösen érzékeny a helyzet: a korai vegetáció felébredése és a késői fagyok sok gyümölcsösnek okoztak már gondot. Komárom-Esztergomban, ahogy az ország más részein is, az időjárási szélsőségek egyre gyakoribbak — egy év alatt is lehet több meleg hullám, száraz periódus és rövid esős időszak.
Az “ősz, ami elmosódik” képzet is felmerült: az átmeneti évszakok, mint a tavasz és az ősz, egyre kevésbé különülnek el markánsan — mintha csak meleg és hideg időszakok váltakoznának.
Összességében tehát elmondható, hogy valószínűleg hasonlóan enyhe télre lehet számítani, mint ahogy az elmúlt években is volt. Ugyanakkor, hogy mikor lesz hó, azzal kapcsolatban egyelőre annyi biztos, hogy a hideg meg a hóesés feltehetően nem novemberben köszönt majd be.
