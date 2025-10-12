Elismerő oklevél a kőfaragónak

Tatabánya A városi székhelyű Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete elnöke, Molnár Sándor és Kecskéden élő jegyzője, Csapucha Tamás is részt vett a tizenhárom aradi vértanú emlékére állított gyáli szoborcsoport ünnepélyes avatásán. Az érdekvédelmi szervezet elismerését, köszönetét és megbecsülését szóban és egy oklevéllel fejezték ki a Szent István téren a mementó kőmunkáit végző Madar Gyulának. Az aranykoszorús mester a köves szakma ipartestületének elnökségi tagja.