Gyászol Komárom: elhunyt a szeretett, nagybetűs pedagógus

Komárom város gyászolja Bognár Imrét, a közösség elismert és szeretett tagját, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a helyi oktatásnak és sportéletnek. Az elhunyt pedagógus nemcsak tanárként, hanem példaképként is maradandó nyomot hagyott diákjai és kollégái emlékezetében. Dr. Molnár Attila polgármester közölte, hogy Komárom Város Önkormányzata saját halottjának tekinti Bognár Imrét.

Az elhunyt pedagógust, Bognár Imrét Komárom saját halottjának tekinti.

Forrás: Komárom Facebook

Búcsú egy elhunyt pedagógustól

Bognár Imre tanár úr hosszú éveken át a komáromi középiskolai oktatás és a férfi kézilabdasport meghatározó személyisége volt. Munkásságát elismerve Komárom Város Pro Urbe-díjjal tüntette ki, amely méltó jele volt annak a szakmai és emberi megbecsülésnek, amit a város lakói iránta éreztek. Tanítványai, sportolói és kollégái egyaránt szeretettel és tisztelettel emlékeznek rá. Emlékét Komárom városa örökre megőrzi.

Nemrégiben egy másik kiválósággal lett szegényebb Komárom. Elhunyt Dráfi Mátyás a Komáromi Jókai Színház meghatározó művésze, pályafutása során több száz szerepben láthatta a közönség. Színészi munkássága mellett rendezőként és színházigazgatóként is maradandót alkotott, és sokat tett a határon túli magyar kultúra megőrzéséért és fejlesztéséért.