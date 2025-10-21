október 21., kedd

Elhunyt Dráfi Mátyás a felvidéki színészlegenda

Hosszantartó betegség után, 2025. október 20-án, életének 83. évében távozott az élők sorából a Kossuth-díjas színművész. Elhunyt Dráfi Mátyás, aki több mint hat évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást és a felvidéki kulturális életet.

Bajcsy Tünde

Elhunyt Dráfi Mátyás a Komáromi Jókai Színház meghatározó művésze volt, pályafutása során több száz szerepben láthatta a közönség. Színészi munkássága mellett rendezőként és színházigazgatóként is maradandót alkotott, és sokat tett a határon túli magyar kultúra megőrzéséért és fejlesztéséért.

Elhunyt Dráfi Mátyás a felvidéki magyar színházvilág legendája
Forrás: ma7.sk

Elhunyt Dráfi Mátyás a színészlegenda

Pályafutása során több rangos elismerést kapott, köztük a Kossuth-díjat, a Jászai Mari-díjat és a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét. Munkásságát mindig a magyar nyelv és kultúra iránti elkötelezettség jellemezte.

A temetés részleteiről a gyászoló család később ad tájékoztatást.

