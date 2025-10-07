október 7., kedd

Látogasd meg az elhagyott temetőket Magyarországon - Bikolpuszta csendje

Az elhagyott temetők Magyarországon nem csupán kövek és keresztmaradványok - hanem időbe zárt történetek. A Bikolpusztai temető is ilyen hely: egykor falu állt itt, ma pedig csak a fák között bujkáló emlékek mesélnek a múltról.

Varga Panna

A múlt néma tanúi sokszor nem a városok közepén, hanem az erdők mélyén vagy a dombok alján rejtőznek. Az elhagyott temetők Magyarországon különös hangulatot árasztanak: egyszerre szomorúak és békések, félelmetesek és megnyugtatók. Ilyen hely Bikolpuszta is, ahol a természet már régen átvette az uralmat az emberi kéznyomok fölött. A fák között elbújó temetőben mintha maga az idő is megpihenne egy pillanatra.

Elhagyott temetők Magyarországon
Elhagyott temetők Magyarországon: Bikolpuszta csendje
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

A Duna menti dombok között, Süttő határában rejtőzik Bikolpuszta temetője. Az egykor virágzó település a történelem viharaiban elpusztult, és a helyén csak a temető maradt meg - az is félig benőve, moha és csend borítása alatt. A látogató ma már csak néhány megdőlt keresztet, kődarabot és a természet visszahódított ösvényeit találja itt.

Elhagyott temetők Magyarországon: Bikolpuszta

Nemrég  végigsétáltunk ezen a temetőn. A fák között járva, a mohos sírok között érezni lehetett, hogy itt minden apró részlet a múltról mesél. Megörökítettük a hely csendjét és atmoszféráját - a videóban láthatod, milyen, amikor a természet visszaveszi, ami valaha az emberé volt.

Érdekességek a birtokról

A Bikolpusztai temető különlegessége, hogy nem csupán egy régi falurészlet maradványa, hanem egy egész korszak emléke. Az uradalmi temető az egykori birtok lakóinak és szolgálóinak adott végső nyughelyet. A 20. század közepére azonban a puszta elnéptelenedett, a temetőt pedig magára hagyták.

Elhagyatott temetők Magyarországon
Elhagyott temetők Magyarországon: Bikolpusztai egykori földbirtokos úr sírköve
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

Az elhagyott temetők Magyarországon nem ritkák - a történelem, a háborúk és a vándorlások során számos település tűnt el a térképről. Ilyenkor a természet veszi át a főszerepet: a sírok fölött gyökerek kapaszkodnak, az idő lecsiszolja a neveket, és a madarak dalai helyettesítik a harangszót. Ezek a helyek nem szomorúak - inkább méltóságteljesen őrzik a múlt emlékét.

Bikolpuszta ma már nem lakott, de aki eljut ide, különös békét érez. A levegőben ott lebeg a történelem, és minden mozdulatlan kő egy elfeledett történetet mesél. Ez a csendes temető nemcsak Süttő múltjáról beszél, hanem arról is, hogyan fonódik össze az ember és a természet sorsa.

 

 

