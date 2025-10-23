Hősök egyenruhában: két ember életét mentették meg egymás után

Életveszély Tatabányán: egy önveszélyes helyzetbe került nő életét mentette meg két fiatal rendőr, akik gyors és határozott fellépésükkel megakadályozták a tragédiát. A Komárom-Esztergom vármegyében szolgáló Giesinger Márk és Varga Péter csupán tavaly óta dolgoznak a rendőrségnél, az egyikük februárban míg a másik júliusban csatlakozott, mégis már másodszor bizonyították, hogy hivatásuk nem csupán a törvények betartatásáról szól, hanem emberéletek védelméről is.

Életveszély Tatabányán: Két életet is megmentettek a fiatal rendőrök, akiket cselekedetükért kitüntetésben részesítettek

Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség/Facebook

Életveszély Tatabányán: megmenekült a nő

A rendőrök egy bejelentés nyomán vonultak ki egy helyszínre, ahol egy 45 éves nő önveszélyes cselekedetre készült. Amikor a járőrök megérkeztek, a nő zavart állapotban, súlyos vérzéssel feküdt a lakásban, és nem akarta, hogy segítsenek rajta. Az őrmesterek azonnal bejutottak az ingatlanba, lefogták a nőt, majd taktikai érszorítóval sikerült elállítaniuk a vérzést. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a mentők már stabil állapotban szállíthatták kórházba az asszonyt.

Korábban pedig egy 16 éves tatabányai lány élete megmentésére siettek, aki közösségi oldalán jelentette be, hogy még aznap véget vet az életének, a lány éppen akkor nem a lakcímén tartózkodott, hanem Vértesszőlős külterületén. Varga Péter ismeri azt a környéket, a lányt éjjel 1 óra környékén sértetlenül megtalálták, aki azt mondta, ha ők nem mennek, megtette volna, amire készült.

Elismerés és megbecsülés

A kapitányság vezetése azonnali dicséretben részesítette a két fiatal rendőrt a tatabányai életmentésért, a vármegyei főkapitány pedig jutalmat is adományozott nekik. Nem mindennapi esemény, hogy fiatal rendőrként, aki épphogy felszerelt, már két életmentésben is részt vesz. Ők a hivatás lényegét képviselik.

Az eset újra rávilágít arra, hogy a rendőrség munkája nem csupán bűnüldözésről szól. A terepen dolgozó egyenruhások nap mint nap találkoznak kiszolgáltatott emberekkel, krízishelyzetekkel, ahol a gyors döntés és a lélekjelenlét szó szerint életet menthet. Giesinger Márk és Varga Péter példája azt mutatja, hogy a fiatal generáció is méltó folytatója annak a hivatásnak, amelyben az emberi élet védelme az első.