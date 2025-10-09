Dráma Tatabányán: erősen vérző nőhöz riasztották  a rendőröket

Az életmentés sokszor nem kórházi falak között, hanem a mindennapok közepén történik, amikor minden másodperc számít. Tatabányán is egy ilyen drámai helyzet zajlott le a közelmúltban, ahol a rendőrök gyors reagálásának és lélekjelenlétének köszönhetően egy emberéletet sikerült megmenteni.

A rendőrök gyors reagálása és szakszerű beavatkozása nélkül az életmentés nem sikerülhetett volna Tatabányán

Forrás: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség / facebook

Vészhelyzethez riasztották az egyenruhásokat

Október 6-án este egy kétségbeesett bejelentés érkezett a rendőrségre: egy nő rokonai jelezték, hogy hozzátartozójuk videóhívás közben tett kárt magában otthonában. A járőrök nem vesztegették az időt – perceken belül megérkeztek a megadott címre, ahol egy 45 év körüli nőt találtak súlyos vérzéses sérüléssel – írja a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a közösségi oldalán.

A helyszínen azonnal szakszerű nyomókötést alkalmaztak, ezzel megállítva az erős vérzést és megmentve a nő életét. Az életmentő intézkedések után a bajbajutottat stabil állapotban vitték kórházba a mentők.

Elismerés járt az életmentésért

A szolgálatot teljesítő rendőrök – Giesinger Márk és Varga Péter rendőrőrmester – kiemelkedő helytállásukért és lélekjelenlétükért elismerésben részesültek. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság nevében Boross Zoltán László r. dandártábornok személyesen adta át számukra az oklevelet.