Életmentés

1 órája

Dráma Tatabányán: erősen vérző nőhöz riasztották  a rendőröket

Egy drámai eset rázta meg a tatabányai estét, amikor egy nő kárt tett magában otthonában. A rendőrök gyors reagálásának és lélekjelenlétének köszönhetően az életmentés sikeres volt.

Kemma.hu

Az életmentés sokszor nem kórházi falak között, hanem a mindennapok közepén történik, amikor minden másodperc számít. Tatabányán is egy ilyen drámai helyzet zajlott le a közelmúltban, ahol a rendőrök gyors reagálásának és lélekjelenlétének köszönhetően egy emberéletet sikerült megmenteni.

A rendőrök gyors reagálása és szakszerű beavatkozása nélkül az életmentés nem sikerülhetett volna Tatabányán
Forrás: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség / facebook

Vészhelyzethez riasztották az egyenruhásokat

Október 6-án este egy kétségbeesett bejelentés érkezett a rendőrségre: egy nő rokonai jelezték, hogy hozzátartozójuk videóhívás közben tett kárt magában otthonában. A járőrök nem vesztegették az időt – perceken belül megérkeztek a megadott címre, ahol egy 45 év körüli nőt találtak súlyos vérzéses sérüléssel – írja a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a közösségi oldalán.

A helyszínen azonnal szakszerű nyomókötést alkalmaztak, ezzel megállítva az erős vérzést és megmentve a nő életét. Az életmentő intézkedések után a bajbajutottat stabil állapotban vitték kórházba a mentők.

Elismerés járt az életmentésért

A szolgálatot teljesítő rendőrök – Giesinger Márk és Varga Péter rendőrőrmester – kiemelkedő helytállásukért és lélekjelenlétükért elismerésben részesültek. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság nevében Boross Zoltán László r. dandártábornok személyesen adta át számukra az oklevelet.

Nem először mentettek életet a hatóságok

Nem ez az első alkalom, hogy a gyors reagálás életet mentett a vármegyében. Ahogy arról korábban is beszámoltunk, Hajdú-Biharban például egy 60 év körüli nőt sikerült újraéleszteni a mentők és a háziorvos példás együttműködésével. Ugyanígy egy szabadnapos tűzoltó is hősiesen cselekedett, amikor egy közúti balesetnél elsőként sietett a bajba jutott sofőr segítségére.

 

