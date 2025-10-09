1 órája
Dráma Tatabányán: erősen vérző nőhöz riasztották a rendőröket
Egy drámai eset rázta meg a tatabányai estét, amikor egy nő kárt tett magában otthonában. A rendőrök gyors reagálásának és lélekjelenlétének köszönhetően az életmentés sikeres volt.
Az életmentés sokszor nem kórházi falak között, hanem a mindennapok közepén történik, amikor minden másodperc számít. Tatabányán is egy ilyen drámai helyzet zajlott le a közelmúltban, ahol a rendőrök gyors reagálásának és lélekjelenlétének köszönhetően egy emberéletet sikerült megmenteni.
Vészhelyzethez riasztották az egyenruhásokat
Október 6-án este egy kétségbeesett bejelentés érkezett a rendőrségre: egy nő rokonai jelezték, hogy hozzátartozójuk videóhívás közben tett kárt magában otthonában. A járőrök nem vesztegették az időt – perceken belül megérkeztek a megadott címre, ahol egy 45 év körüli nőt találtak súlyos vérzéses sérüléssel – írja a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a közösségi oldalán.
A helyszínen azonnal szakszerű nyomókötést alkalmaztak, ezzel megállítva az erős vérzést és megmentve a nő életét. Az életmentő intézkedések után a bajbajutottat stabil állapotban vitték kórházba a mentők.
Elismerés járt az életmentésért
A szolgálatot teljesítő rendőrök – Giesinger Márk és Varga Péter rendőrőrmester – kiemelkedő helytállásukért és lélekjelenlétükért elismerésben részesültek. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság nevében Boross Zoltán László r. dandártábornok személyesen adta át számukra az oklevelet.
Hajdú-bihari nő életét mentették meg.
Nem először mentettek életet a hatóságok
Nem ez az első alkalom, hogy a gyors reagálás életet mentett a vármegyében. Ahogy arról korábban is beszámoltunk, Hajdú-Biharban például egy 60 év körüli nőt sikerült újraéleszteni a mentők és a háziorvos példás együttműködésével. Ugyanígy egy szabadnapos tűzoltó is hősiesen cselekedett, amikor egy közúti balesetnél elsőként sietett a bajba jutott sofőr segítségére.
