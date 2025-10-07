október 7., kedd

Amália névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élelmiszerboltok-vélemény

1 órája

Romlott tej, zsúfolt folyosó, kedves eladók – ilyenek az élelmiszerboltok Tatabányán

Címkék#üzlet#Tatabánya#vélemény#áru#árak#élelmiszerbolt#komárom-esztergom megye

Életünk egyik alapvető része a bevásárlás – nem mindegy azonban, hol és milyen körülmények között szerezzük be a mindennapi alapélelmiszereket. Az élelmiszerboltok Tatabánya környékén bőséges kínálattal várják a vásárlókat, de vajon mennyire elégedettek velük az emberek?

Bajcsy Tünde

A mindennapi bevásárlás elengedhetetlen része az életünknek, és Tatabányán sem mindegy, hova tér be az ember kenyérért, felvágottért vagy egy gyors italért. A Google-vélemények alapján az élelmiszerboltok Tatabánya környékén vegyes képet mutatnak: akadnak üzletek, ahol a vevők a barátságos kiszolgálást és a friss árut dicsérik, de olyan helyek is, ahol a zsúfoltság, a magas árak vagy a lejárati idő körüli problémák miatt panaszkodnak. Összességében azonban elmondható, hogy szinte minden kis üzlet 4-es értékelés fölött van, ami egy viszonylag nagyon is jó arány. 

A Google-értékelések alapján az élelmiszerboltok Tatabánya környékén általában megbízhatóak, bár a frissesség és a hozzáállás nem mindenhol azonos.
A Google-értékelések alapján az élelmiszerboltok Tatabánya környékén általában megbízhatóak, bár a frissesség és a hozzáállás nem mindenhol azonos.
Forrás: pexels.com

Élelmiszerboltok Tatabánya környékén: dicséret és panasz kéz a kézben

Egy belvárosi, éjjel-nappali bolt a vásárlók egyik kedvence lett, még ha nem is hibátlan. A Google-értékelések között visszatérő, hogy a kis bolt ellenére sokan itt találják meg a mindennapi alapélelmiszereket.

A legjobb kis bolt egész Tatabányán. Kedves kiszolgálás és amilyen kicsi, annyi minden van benne. Itt mindent megtalálni. 

– írja egy elégedett vásárló.

De nem mindenki marad maradéktalanul elégedett: 

Nagyon kicsi és zsúfolt bolt. Egy jó dolog, hogy éjjel-nappali.

 – jegyzi meg egy vevő. Többen megemlítik, hogy a szűk folyosók és a hosszú sorok időnként elrontják a vásárlás élményét. Sőt, valaki elég nagyot csalódott a kisboltban, ugyanis lejárt termékekkel találkozott:

Nem rossz hely de most vásároltam pár napja egy több mint 8 hónapja lejárt illatositót...

– írja egy véleményező. 

Ami viszont valóban nem hangzik jól, azt egy másik véleményező írta:

A hűtőkben gyakran elég gyenge a hőfok, a húsok kinézete sem mindig bizalomgerjesztő. Egyszer már romlott tejet is vittem haza.

Különlegességekre vadászóknak – egzotikus kínálat a környéken

Komáromban működik egy bolt, amely főként ázsiai élelmiszereket kínál. A Google-vélemények alapján ez az üzlet egyszerre különleges és megosztó.
Egy elégedett vásárló szerint: 

Kedves kiszolgálás, bő választék. Aki szereti az ázsiai ízeket, az térjen be bátran!

Egy másik kommentelő egyenesen így fogalmaz: 

Komárom kincsháza, ahol koreai ételeket vásárolhat az ember.

Ugyanakkor az árak többeknek nem tetszenek: 

Nagyon drága, korlátozott választék, és lassan pótolják, ami elfogy.

– írja egy másik véleményező. Volt, aki szerint „pesti árak” uralkodnak egy kis vidéki boltban, mások pedig a kiszolgálás stílusát találták barátságtalannak.

„Békebeli hangulat, borsos árak” – vidéki bolt Tatán

Tata egyik kisboltját több törzsvásárló is megvédte a negatív hangoktól:

Nagyon jó kis bolt, igazi békebeli hely. Kedvesek az eladók, sok a helyi termék, és mindig mosolyognak.

De akadtak kritikus hangok is:

Túl drága, főleg a tejtermékek. Egy liter tej itt majdnem kétszer annyi, mint máshol.

A kisvárosi boltok általában személyesebb hangulatot kínálnak, de az árkülönbségek miatt sokan inkább a nagyobb áruházakat választják.

Összegezve

A Google véleményei alapján elmondható: Tatabánya és környéke élelmiszerboltjai általában pozitív visszajelzéseket kapnak, de visszatérő gond 

  • az árszint, 
  • a zsúfoltság 
  • és néhol a romló termékek esete. 

Ugyanakkor a vásárlók többsége elismeri, hogy kedves eladók, friss pékáru és helyi közvetlenség jellemzi a legtöbb üzletet. Ahogy egy vásárló összefoglalta:

Van, ahol drágább, van, ahol kicsit szűkös, de legalább tudom, hogy reggel hatkor is mosolyogva adják a kiflit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu