Rekordösszegért vásárolták fel a videójáték-világ egyik óriás kiadóját

Hatalmas fordulat a videojáték-iparban: az Electronic Arts (EA), a világ egyik legismertebb kiadója és fejlesztője, bejelentette, hogy egy befektetői konzorcium 55 milliárd dollárért privatizálja a céget. Ez minden idők egyik legnagyobb készpénzes felvásárlásának számít a szórakoztatóiparban.

Az Electronic Artsról röviden

Az Electronic Arts (EA) 1982-ben alakult Kaliforniában, és mára a világ egyik legnagyobb videojáték-kiadója. A cég több mint 100 stúdiót és fejlesztőcsapatot fog össze világszerte, és olyan sorozatokkal írta be magát a játéktörténelembe, mint a FIFA/EA Sports FC, a Battlefield, a Need for Speed, a The Sims vagy a Mass Effect. Az EA üzleti modelljének része a nagy költségvetésű AAA-címek kiadása, az online szolgáltatások (pl. EA Play előfizetés), valamint a sportjátékok éves frissítései.

Kik állnak a felvásárlás mögött?

Az üzletet a szaúd-arábiai PIF (Public Investment Fund), a Silver Lake és a floridai székhelyű Affinity Partners bonyolítja le. Utóbbi céget 2021-ben hozta létre Jared Kushner, Donald Trump veje.

A PIF már eddig is birtokolta az EA részvényeinek közel 10%-át, ezt a részesedést most megtartja.

A részvényesek részvényenként 210 dollárt kapnak, így az Electronic Arts felvásárlás összértéke 55 milliárd dollárra rúg.

Az ügylet lezárását 2026 júniusának végére, a cég 2027-es pénzügyi évének első negyedére tervezik.

Maradnak a vezetők, de jöhet az MI és a racionalizálás

Az EA központja továbbra is a kaliforniai Redwood Cityben lesz, Andrew Wilson vezérigazgató pedig a helyén marad. Wilson a bejelentés kapcsán hangsúlyozta, hogy a vállalat „generációkat inspiráló élményeket” akar létrehozni, és a jövőben még inkább ötvözni kívánják a szórakoztatóipart, a sportokat és a technológiát.

A kiszivárgott hírek szerint azonban az új tulajdonosok mesterséges intelligencia alapú folyamatokkal akarják hatékonyabbá tenni a működést, és egyes iparági források szerint a BioWare stúdió jövője is bizonytalanná válhat.

Mit jelent ez a játékosoknak?

Az EA régóta az egyik legnagyobb név az iparban, olyan ikonikus sorozatokkal, mint a FIFA/EA Sports FC, Battlefield, The Sims, Mass Effect vagy az Apex Legends. A befektetői nyomás miatt azonban sok kritika érte a céget, mondván: az innováció háttérbe szorult a profitmaximalizálás miatt.