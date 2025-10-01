2 órája
Rekordösszegért vásárolták fel a videójáték-világ egyik óriás kiadóját
A videojáték-iparban időről időre óriási összeolvadások és felvásárlások alakítják át a piacot, melyek hosszú évekre meghatározzák a fejlesztők és a játékosok lehetőségeit. Most az Electronic Arts, a világ egyik legismertebb kiadója került a figyelem középpontjába, miután egy befektetői konzorcium bejelentette, hogy privatizálja a céget.
Hatalmas fordulat a videojáték-iparban: az Electronic Arts (EA), a világ egyik legismertebb kiadója és fejlesztője, bejelentette, hogy egy befektetői konzorcium 55 milliárd dollárért privatizálja a céget. Ez minden idők egyik legnagyobb készpénzes felvásárlásának számít a szórakoztatóiparban.
Az Electronic Artsról röviden
Az Electronic Arts (EA) 1982-ben alakult Kaliforniában, és mára a világ egyik legnagyobb videojáték-kiadója. A cég több mint 100 stúdiót és fejlesztőcsapatot fog össze világszerte, és olyan sorozatokkal írta be magát a játéktörténelembe, mint a FIFA/EA Sports FC, a Battlefield, a Need for Speed, a The Sims vagy a Mass Effect. Az EA üzleti modelljének része a nagy költségvetésű AAA-címek kiadása, az online szolgáltatások (pl. EA Play előfizetés), valamint a sportjátékok éves frissítései.
Kik állnak a felvásárlás mögött?
Az üzletet a szaúd-arábiai PIF (Public Investment Fund), a Silver Lake és a floridai székhelyű Affinity Partners bonyolítja le. Utóbbi céget 2021-ben hozta létre Jared Kushner, Donald Trump veje.
- A PIF már eddig is birtokolta az EA részvényeinek közel 10%-át, ezt a részesedést most megtartja.
- A részvényesek részvényenként 210 dollárt kapnak, így az Electronic Arts felvásárlás összértéke 55 milliárd dollárra rúg.
Az ügylet lezárását 2026 júniusának végére, a cég 2027-es pénzügyi évének első negyedére tervezik.
Maradnak a vezetők, de jöhet az MI és a racionalizálás
Az EA központja továbbra is a kaliforniai Redwood Cityben lesz, Andrew Wilson vezérigazgató pedig a helyén marad. Wilson a bejelentés kapcsán hangsúlyozta, hogy a vállalat „generációkat inspiráló élményeket” akar létrehozni, és a jövőben még inkább ötvözni kívánják a szórakoztatóipart, a sportokat és a technológiát.
A kiszivárgott hírek szerint azonban az új tulajdonosok mesterséges intelligencia alapú folyamatokkal akarják hatékonyabbá tenni a működést, és egyes iparági források szerint a BioWare stúdió jövője is bizonytalanná válhat.
Mit jelent ez a játékosoknak?
Az EA régóta az egyik legnagyobb név az iparban, olyan ikonikus sorozatokkal, mint a FIFA/EA Sports FC, Battlefield, The Sims, Mass Effect vagy az Apex Legends. A befektetői nyomás miatt azonban sok kritika érte a céget, mondván: az innováció háttérbe szorult a profitmaximalizálás miatt.
A mostani privatizáció akár fordulópont is lehet – hiszen egy tőzsdén kívüli vállalat kevésbé van kitéve a negyedéves eredménykényszernek. Ugyanakkor sok múlik azon, hogy az új tulajdonosok mennyire a játékosok, és mennyire a befektetési megtérülés felé tolják a fókuszt.
Mi lesz most az EA-vel?
- A részvények kivezetésével az EA teljes egészében magánkézbe kerül.
- Az MI-alapú átalakítások új korszakot hozhatnak a játékfejlesztésben.
- A rajongók legnagyobb kérdése: vajon a kreativitás és az innováció újra nagyobb teret kap-e, vagy tovább folytatódik a biztonsági, bevételközpontú üzletpolitika.
Egy biztos: a mostani 55 milliárd dolláros üzlet új mérföldkő a videojáték-ipar történetében – és a következő években eldől, hogy az EA a játékosok vagy a befektetők elvárásainak megfelelően változik-e.
A Nintendo körül is forrnak az indulatok. Nemrég szabadalmi bejegyzései miatt indult botrány, amely többek szerint az egész iparági innovációt veszélyeztetheti. A következő évek tehát nemcsak az EA sorsáról, hanem arról is szólnak majd, mennyire maradhat szabad és kreatív a videojátékok világa.
