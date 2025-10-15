49 perce
Újabb ingatlanjait árusítja ki Tatabánya + Fotók
Tatabányán ismét lakásaukció indul – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elektronikus rendszerén keresztül ezúttal 11 önkormányzati lakás találhat új tulajdonosra. Az eladó önkormányzati lakások Tatabánya városában részletei a cikkben olvashatók.
Tatabányán ismét lehetőség nyílik kedvező feltételekkel lakáshoz jutni: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) elektronikus aukciós rendszerén keresztül 11 önkormányzati lakás kerül értékesítésre. Mutatjuk, mik a részletek az eladó önkormányzati lakások Tatabánya városában üggyel kapcsolatban.
Eladó önkormányzati lakások Tatabánya városában
Korábban is meghirdetésre kerültek önkormányzati tulajdonban lévő lakások Tatabányán, amelyről portálunk is beszámolt. Most újabb eladó önkormányzati lakások érhetők el Tatabányán a városvezetés jóvoltából. Az eladásra kínált lakások különböző városrészekben találhatók, eltérő méretűek és állapotúak, így a licitálók széles választékból szemezgethetnek.
A részletes információk, a lakások műszaki leírásai, valamint az árverés pontos feltételei az e-arveres.mnv.hu oldalon érhetők el, ami minden érdeklődő számára nyilvános, és részletes információkat kínál az értékesítés menetéről, az ingatlanokról és a feltételekről. Az aukción bárki részt vehet, aki regisztrál a felületen és befizeti az előírt biztosítékot.
Az árverésre kínált ingatlanok
- Mártírok útja 14. 4/2
- Dr. Vitális István utca 50. 3/2.
- Ifjúság utca 53. 5/2.
- Ifjúság utca 30. 10/1.
- Esztergomi utca 7. 3/16.
- Tatabánya, Mártírok útja 73. 4/3.
- Dr. Vitális István utca 11. 4/2.
- Ifjúság utca 30. 9/4.
- Dr. Vitális István utca 12. 1/2.
- Béla király körtér 8. 4/3.
- Ifjúság utca 33. 10/3.
GALÉRIA: Eladó ingatlanok Tatabányán (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence