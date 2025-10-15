Újabb ingatlanjait árusítja ki Tatabánya + Fotók

Tatabányán ismét lehetőség nyílik kedvező feltételekkel lakáshoz jutni: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) elektronikus aukciós rendszerén keresztül 11 önkormányzati lakás kerül értékesítésre. Mutatjuk, mik a részletek az eladó önkormányzati lakások Tatabánya városában üggyel kapcsolatban.

Eladó önkormányzati lakások Tatabánya: újabb ingatlanokat hirdettek meg

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Eladó önkormányzati lakások Tatabánya városában

Korábban is meghirdetésre kerültek önkormányzati tulajdonban lévő lakások Tatabányán, amelyről portálunk is beszámolt. Most újabb eladó önkormányzati lakások érhetők el Tatabányán a városvezetés jóvoltából. Az eladásra kínált lakások különböző városrészekben találhatók, eltérő méretűek és állapotúak, így a licitálók széles választékból szemezgethetnek.

A részletes információk, a lakások műszaki leírásai, valamint az árverés pontos feltételei az e-arveres.mnv.hu oldalon érhetők el, ami minden érdeklődő számára nyilvános, és részletes információkat kínál az értékesítés menetéről, az ingatlanokról és a feltételekről. Az aukción bárki részt vehet, aki regisztrál a felületen és befizeti az előírt biztosítékot.

Az árverésre kínált ingatlanok