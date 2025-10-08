Egy gondos ősz, biztató tavasz?

Bajót Hallgatókat, kérdezőket váró programokat tekintve is mozgalmas lesz a kis község kultúrházának idei októbere. Például pénteken kora este Dózsa Dániel környezetvédelmi agrármérnök arról osztja meg gondolatait az érdeklődőkkel, hogy az ősszel jól elvégzett munkákkal hogyan tudjuk a segíteni a kertekben az örömteli tavaszt. Folytatás? A hónap közepén az Életvédelmi Egyesület alapító tagja, Csákvári Emese a számok világába varázsolja el a nagyon kiváncsiakat.