Leállítják a matricavásárlást az autópályákon

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tervezett rendszerkarbantartása az online értékesítési csatornákat érinti – ez a rövid szünet az e-matrica vásárlását is megnehezíti azok számára, akik az érintett időszakban szeretnének vásárolni.

Az M1-es felújítása miatt pedig hamarosan jön a féláras e-matrica vásárlás is

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

E-matrica vásárlás: mit tegyünk a kiesés idején?

A leállás alatt a nemzetiutdij.hu és a hu-go.hu felületeken sem lesz lehetőség e-matrica megvásárlására vagy HU-GO egyenlegfeltöltésre. A beol.hu több fontos információ mellett azt javasolja, hogy még a karbantartás előtt ellenőrizzükaz érvényes jogosultságokat és — ha kell — előre beszerezni az e-matricát, hogy a későbbi utazásokat zökkenőmentesen intézhesd.

Ingyenes autópályák Magyarországon:

Bár az elmúlt években jelentősen csökkent a díjmentesen használható autópálya- és gyorsforgalmi útszakaszok száma, néhány szakasz továbbra is ingyenes maradt. 2025-ben az alábbi utakra nem kell matricát vásárolni:

M4-es autóút – Vecsés és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közötti szakasz,

M6-os autópálya – M6–M60 csomóponttól a horvát határig,

M60-as autópálya – Pécs délnyugati elkerülő szakasza (58-as és 5826-os utak között),

M8-as autópálya – teljes hosszában,

M80-as autóút – teljes hosszában,

M9-es autóút – 6-os számú főút és az 51-es számú főút közötti szakasza,

M9-es autóút – Kaposvárt elkerülő szakasz (61-es számú főút).

Féláron is vehetünk matricát

Az M1-es autópálya felújítása négy vármegye, Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron sofőrjeit érinti leginkább, éppen ezért ezekre a szakaszokra, az itt élők 2026-ban kedvezményes matricát vásárolhatnak. A terv szerint az új, úgynevezett négymegyés matrica ára a D1 kategóriára 15 ezer forintba fog kerülni, ez pedig, tekintve, hogy emelkedésre számíthatunk, cirka 50 százalékos, féláron megvehető autópálya-matricát jelent majd nekik.