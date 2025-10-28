Alig volt víz a Duna medrében - így néz ki most Esztergomnál

Az elmúlt két hétben erősen leapadt a Duna, több helyen 50 centiméter alatt volt a vízállás. A Duna Esztergomnál is alacsony volt, több helyen a meder is kilátszott. Utánajártunk, hogy alakul a Duna vízállása a következő időszakban, és mekkora most a folyó.

Duna vízállása alacsony Esztergomnál

Forrás: 24 Óra

A Duna vízállása drasztikusan alacsony - nem ez az első eset

Nem az első eset, hogy októberben szinte száraz lábbal kelhetünk át a Dunán: 2018-ban például drasztikusa lecsökkent a vízszint: Esztergomban 21 centiméter, Komáromnál pedig 12 centiméter lett a valaha feljegyzett eddigi legalacsonyabb vízállás. Két éve is leapadt a folyó, akkor is hasonlóan alacsonnyá zsugorodott medrében: Esztergomnál 27 centimétert mértek.

Az alacsony Duna pedig sok esetben szenzációs, különleges tárgyat is partra dob. 2022-es nyári aszályos időszakban például egy komplett hajóroncs került elő. De gyakori eset, hogy második világháborús gránátok is partra kerülnek ilyenkor.