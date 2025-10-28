1 órája
Alig volt víz a Duna medrében - így néz ki most Esztergomnál
Két hete igen alacsony a vízállás a Duna magyarországi szakaszán. A kevés víz miatt szinte száraz lábbal lehetett átkelni a folyó. Megnéztük a Duna vízállását Esztergomnál.
Az elmúlt két hétben erősen leapadt a Duna, több helyen 50 centiméter alatt volt a vízállás. A Duna Esztergomnál is alacsony volt, több helyen a meder is kilátszott. Utánajártunk, hogy alakul a Duna vízállása a következő időszakban, és mekkora most a folyó.
A Duna vízállása drasztikusan alacsony - nem ez az első eset
Nem az első eset, hogy októberben szinte száraz lábbal kelhetünk át a Dunán: 2018-ban például drasztikusa lecsökkent a vízszint: Esztergomban 21 centiméter, Komáromnál pedig 12 centiméter lett a valaha feljegyzett eddigi legalacsonyabb vízállás. Két éve is leapadt a folyó, akkor is hasonlóan alacsonnyá zsugorodott medrében: Esztergomnál 27 centimétert mértek.
Az alacsony Duna pedig sok esetben szenzációs, különleges tárgyat is partra dob. 2022-es nyári aszályos időszakban például egy komplett hajóroncs került elő. De gyakori eset, hogy második világháborús gránátok is partra kerülnek ilyenkor.
A mostani vízállás azért nem ennyire alacsony, habár az elmúlt két hétben is akadtak napok, amikor a meder szinte csontszáraz volt egy-két részen. Az Országos Vízjelző Szolgálat vízállásjelentése szerint októberben Esztergomnál és Komáromnál is 50 centiméter körül és alatt volt a vízszint.
Mi az a "0" vízmérce?
A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten, a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága, írta a duol.hu. A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is - ami nem jelenti azt, hogy a mederben nincs víz.
Ilyen lesz a dunai vízállás 2025-ben
De volt olyan település, ahol szinte alig volt víz a mederben, így Gönyűnél a 0 pont környékén állt a vízszint. Október 18-án például 10 centimétert mértek a mértékadó vízszinthez képest.
A csökkenés azonban megállt, sőt: a Duna azóta emelkedett. Október 28-án kedden Komáromnál 102 centimétert, Esztergomnál 88 centimétert mértek. Az esztergomi szakaszon néztük meg, milyen most a Kis- és a Nagy Duna. Tapasztalatunk szerint a Kis-Dunán már száraz lábbal nem kelnénk át, ám így is van olyan szakasz, ahol a meder alja jól látszik.
A következő időszakra a Hydroinfo előrejelzése szerin 100 centiméter körül mozog majd a Duna vízállása. Az adatok egyelőre a november első hétvégéjéig érhetőek el. A Nagy Dunán is jól látszik, milyen alacsony a víz - ami különösen megdöbbentő, milyen volt a folyó tavaly a szeptemberi, rekord közeli árvíz idején.
Szeptemberi áradás a Dunán
