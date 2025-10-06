A 70-es évek hatalmas uszályhídja, amikor a Duna felett gördülőt át egy vonat

A 70-es években egy rendkívül különleges uszályhidat építettek, amelyen még teljes vasúti szerelvények is átkelhettek a Dunán. Az ideiglenes hidat először 1975-ben próbálták ki Adonynál, majd 1977 szeptemberében Dunaújváros közelében tartották a nagyszabású bemutatót, ahol a nézők szeme láttára egy több vagont húzó dízelmozdony gördült át a folyón.

Az első vasúti szerelvény áthaladása a Duna folyón

Forrás: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Órási pillanat a Duna vizén

Mára az uszályhídból alig maradt valami. A Szalki-szigeten található rövid szakasz, valamint a túloldalon Szalkszentmárton és a Duna közötti útvonal több helyen megszakad, és a természet fokozatosan visszahódította a pályaszerkezetet.

A különleges pillanatról több kép és videó is készült, amit a duol.hu oldalán tudnak megnézni.

