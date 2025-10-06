1 órája
A 70-es évek hatalmas uszályhídja, amikor a Duna felett gördülőt át egy vonat
Különleges pillanat történt 48 éve Dunaújváros közelében. Egy óriási vasúti szerelvény gördült állt a Duna vízén, amiről rengetek kép és videó is készült.
A 70-es években egy rendkívül különleges uszályhidat építettek, amelyen még teljes vasúti szerelvények is átkelhettek a Dunán. Az ideiglenes hidat először 1975-ben próbálták ki Adonynál, majd 1977 szeptemberében Dunaújváros közelében tartották a nagyszabású bemutatót, ahol a nézők szeme láttára egy több vagont húzó dízelmozdony gördült át a folyón.
Órási pillanat a Duna vizén
Mára az uszályhídból alig maradt valami. A Szalki-szigeten található rövid szakasz, valamint a túloldalon Szalkszentmárton és a Duna közötti útvonal több helyen megszakad, és a természet fokozatosan visszahódította a pályaszerkezetet.
A különleges pillanatról több kép és videó is készült, amit a duol.hu oldalán tudnak megnézni.
A múltból a jövőbe, ez jön még
2027-ben is egy igazi modern különlegesség érkezik a Dunára. A Celebrity Cruises két különleges folyami luxushajója elindul első útjára. Az útvonalak Budapest, Bécs, Pozsony, Nürnberg és Amszterdam között húzódnak majd, így a magyar főváros is központi szerepet kap. A fedélzeten a vendégeket panorámás lakosztályok, végtelen medence, gasztronómiai élmények és kulturális programok várják.
Új luxushajók hódítják meg a Dunát - ötcsillagos élmény várja az utasokatÚj hajók hódítják meg a Dunát 2027-től, luxusélményt kínálva Budapesten is
Egy évvel ezelőt volt a dunai árvíz
Nem csak a fejlesztésekre és a jó időkre emlékezünk. Az egy évvel ezelőtt dunai árvíz szinte bekebelezte Neszmély partját. Fotókkal, videókkal idézzük fel az árvízi védekezés pillanatait. A Dunaalmással szinte egybeolvadó településen is heroikus közdelem zajlott 2024 szeptemberében, hogy megvédjék a házakat a rekordközeli árvíztől. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság III. fokú készültséget rendelt el, amely a kistelepülésnek egyet jelentett a legnagyobb veszéllyel: a település alacsonyan fekszik, közel a Dunához.
Fotókon és videókon: Neszmély az őszi árvíz fogságában
GALÉRIA: Összefogtak az áradás ellen a Duna mentén (Fotók: Z.M.)Fotók: Zetovics Márió
GALÉRA: Duna-part 1 hónappal az árvízi tetőzés után Dunaalmás-Neszmély között (K.M.)Fotók: Krupánszki Máté
Szörnyű dolgott találtak a Dunában
Szeptember végén emberi maradványokat emeltek ki a Dunából Sükösd térségében. A holttest egy férfi alsóteste volt, csak a 111 centiméteres hosszú torzót találták meg. A holttest korát, pontos személyazonosságát és a halál időpontját az állapota miatt nem lehetett kideríteni.
Újabb holttest a Dunában: hátborzongató, ami a férfiből maradt