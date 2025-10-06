október 6., hétfő

Múltidéző

1 órája

A 70-es évek hatalmas uszályhídja, amikor a Duna felett gördülőt át egy vonat

Címkék#duna#múltidéző#vonat

Különleges pillanat történt 48 éve Dunaújváros közelében. Egy óriási vasúti szerelvény gördült állt a Duna vízén, amiről rengetek kép és videó is készült.

Kemma.hu

A 70-es években egy rendkívül különleges uszályhidat építettek, amelyen még teljes vasúti szerelvények is átkelhettek a Dunán. Az ideiglenes hidat először 1975-ben próbálták ki Adonynál, majd 1977 szeptemberében Dunaújváros közelében tartották a nagyszabású bemutatót, ahol a nézők szeme láttára egy több vagont húzó dízelmozdony gördült át a folyón.

Az első vasúti szerelvény áthaladása a Duna folyón
Az első vasúti szerelvény áthaladása a Duna folyón
Forrás: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Órási pillanat a Duna vizén

Mára az uszályhídból alig maradt valami. A Szalki-szigeten található rövid szakasz, valamint a túloldalon Szalkszentmárton és a Duna közötti útvonal több helyen megszakad, és a természet fokozatosan visszahódította a pályaszerkezetet.

A különleges pillanatról több kép és videó is készült, amit a duol.hu oldalán tudnak megnézni. 

A múltból a jövőbe, ez jön még

2027-ben is egy igazi modern különlegesség érkezik a Dunára. A Celebrity Cruises két különleges folyami luxushajója elindul első útjára. Az útvonalak Budapest, Bécs, Pozsony, Nürnberg és Amszterdam között húzódnak majd, így a magyar főváros is központi szerepet kap. A fedélzeten a vendégeket panorámás lakosztályok, végtelen medence, gasztronómiai élmények és kulturális programok várják.

Egy évvel ezelőt volt a dunai árvíz

Nem csak a fejlesztésekre és a jó időkre emlékezünk. Az egy évvel ezelőtt dunai árvíz szinte bekebelezte Neszmély partját. Fotókkal, videókkal idézzük fel az árvízi védekezés pillanatait. A Dunaalmással szinte egybeolvadó településen is heroikus közdelem zajlott 2024 szeptemberében, hogy megvédjék a házakat a rekordközeli árvíztől. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság III. fokú készültséget rendelt el, amely a kistelepülésnek egyet jelentett a legnagyobb veszéllyel: a település alacsonyan fekszik, közel a Dunához.

GALÉRIA: Összefogtak az áradás ellen a Duna mentén (Fotók: Z.M.)

Fotók: Zetovics Márió

GALÉRA: Duna-part 1 hónappal az árvízi tetőzés után Dunaalmás-Neszmély között (K.M.)

Fotók: Krupánszki Máté

Szörnyű dolgott találtak a Dunában

Szeptember végén emberi maradványokat emeltek ki a Dunából Sükösd térségében. A holttest egy férfi alsóteste volt, csak a 111 centiméteres hosszú torzót találták meg. A holttest korát, pontos személyazonosságát és a halál időpontját az állapota miatt nem lehetett kideríteni. 

 

 

