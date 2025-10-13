október 13., hétfő

Élő történelem

2 órája

A Duna sodrásában – A folyam, ami mellett királyokat koronáztak és Európa történelme íródott + Fotók

A Duna nem csupán határt és hidat jelent, hanem évszázadok óta szemtanúja királykoronázásoknak, csaták zajának és birodalmak felemelkedésének. Múltidéző fotóválogatás a Duna történeteiről, valamint Európa leghosszabb folyójának múltjából.

Nagy Balázs

A Duna évszázadok óta földrajzi határ és kultúrák találkozási pontja is. Folyása mentén városok születtek, birodalmak emelkedtek és buktak el. Vize számos történelmi eseményt látott, miközben generációk életét formálta. Cikkünkben a múlt emlékeit idézzük fel, mintha a Duna tükrében tekintenénk vissza.

Duna
Az esztergomi Bazilika a Duna felől nézve
Forrás: Fortepan

A Duna földrajzi szerepe

  • A Duna évszázadok óta természetes határként szolgál Közép-Európában, és ennek egyik jellegzetes példája Komárom város kettéosztottsága. Az 1920-as trianoni békeszerződés következtében a Duna két partján fekvő település: Komárom (Magyarország) és Révkomárom, (ma Szlovákia), két külön ország része lett. Bár a városrészeket ma is elválasztja az országhatár, kulturálisan és történelmileg továbbra is szoros kapcsolatot ápolnak egymással. A két városrész között közúti és vasúti hidak biztosítják az összeköttetést, és számos közös rendezvény is erősíti a kapcsolataikat.
Duna-part, lejáró a komphoz. A túlparton Szlovákia, a dunaradványi / zsitvatői révház
Fotó: Fodor András örökösei / Forrás: Fortepan

A Duna történelmi múltja

  • Mátyás király uralkodása idején (1458–1490) a Duna kiemelkedő stratégiai és gazdasági jelentőséggel bírt Komárom-Esztergom vármegyében. Esztergom, mint érseki székhely, nemcsak vallási központ volt, hanem a királyi udvar gyakori tartózkodási helye is. A Duna biztosította a gyors közlekedést és az áruszállítást, különösen a királyi birtokok és városok között. Komárom vára fontos végvári erődként védte az északi határt és a folyami átkelőhelyet. Mátyás király uralma alatt több dunai kikötő fejlődött, és hajózás szempontjából is fellendült a térség. A Duna menti városok ekkor élték virágkorukat, hiszen a kereskedelem, az építkezések és a kultúra is pezsgő életet mutatott. Hunyadi Mátyás politikai és katonai újításai megerősítették a Duna szerepét, mint a királyság egyik ütőerét.
Duna-part, a háttérben a Mária Valéria híd és a bazilika
Fotó: Paczolay család / Forrás: Fortepan

Történelmi szerepe: háborúk, kereskedelem, hatalmi vonalak

  • A Duna évszázadokon át fontos stratégiai szerepet töltött be Európa középső részén, mivel természetes határvonalként szolgált különböző országok között. Több háború színhelye volt, hiszen uralma jelentős katonai és gazdasági előnyt biztosított. A folyó mentén élő népek aktívan kereskedtek, így a Duna a nemzetközi kereskedelem egyik fő útvonala volt. A Duna menti városok és erődítmények gyakran váltak a hatalmi harcok központjává. Így a Duna nemcsak földrajzi, hanem politikai és gazdasági értelemben is meghatározó szerepet játszott Európa történelmében.

A Duna sodrásában – A folyam, ahol királyokat koronáztak és Európa történelme íródott

Fotók: Fortepan

Duna gazdasági szerepe: hajózás, ipar, kereskedelem

  • A Duna évszázadokon át a térség gazdasági ütőerének számított, különösen Komárom és Esztergom környékén. A folyó kiváló lehetőséget biztosított a hajózásra, amely a kereskedelem egyik legfontosabb útvonalává tette a vidéket. Komárom kikötője már a 19. században is jelentős áruforgalmat bonyolított, különösen fa, gabona és só szállításában. A part mentén kialakuló ipari létesítmények, például malmok, hajógyárak a Duna vizét és szállítási lehetőségeit hasznosították. A vízi útvonal nemcsak árukat, hanem kultúrát és tudást is közvetített, összekapcsolva a megye településeit a birodalom többi részével. A kereskedelem élénkülésével Komárom-Esztergom vármegye fontos közvetítő szerepet töltött be a dunai országok között. A Duna gazdasági jelentősége máig megkerülhetetlen, múltja pedig büszkén él tovább a helyi hagyományokban és városképekben.
Duna
Duna-part, szemben a Dömös oldalkerekes gőzhajó. A túlparton Szlovákia, a dunaradványi / zsitvatői révház.
Fotó: Fodor András örökösei / Forrás: Fortepan

 

A 70-es évek hatalmas uszályhídja, amikor a Duna felett gördült át egy vonat

A 70-es években egy rendkívül különleges uszályhidat építettek, amelyen még teljes vasúti szerelvények is átkelhettek a Dunán. Az ideiglenes hidat először 1975-ben próbálták ki Adonynál, majd 1977 szeptemberében Dunaújváros közelében tartották a nagyszabású bemutatót, ahol a nézők szeme láttára egy több vagont húzó dízelmozdony gördült át a folyón.

Mára az uszályhídból alig maradt valami. A Szalki-szigeten található rövid szakasz, valamint a túloldalon Szalkszentmárton és a Duna közötti útvonal több helyen megszakad, és a természet fokozatosan visszahódította a pályaszerkezetet.

Elképesztő fotókon az épülő új Duna-híd: ismerős úszódaru emeli be az elemeket

2025. őszén kulcsfontosságú mozzanathoz érkezett az új Duna-híd építése Mohácsbál, írta a magyarepitok.hu. A folyamat jelenlegi állásáról fotókat is hoztak, amelyen ismerős monstrum is feltűnik. A hidat az a Clark Ádám úzsódaru építi, amely a komáromi Duna-híd elemeit is rakosgatta. 

A közel 30 kilométernyi útfejlesztést is magába foglaló projekt az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában. A terv szerint a 756 méteres mohácsi új Duna-híd négy pilléren nyugszik majd, közülük a 3-as pillér épül a folyó medrében, az úgynevezett kéregelemek által.

Közös reggelivel ünnepelt Esztergom és Párkány a Hídünnep nyitónapján

A 130 éves híd ünnepén a Duna fölött egyszerre köszöntötték a napot és a közösséget. A Hídünnep nyitóprogramja a közös reggeli volt, amit az esztergomiak és a párkányiak együtt költöttek a Mária Valéria hídon.

GALÉRIA: Képeken a hídreggeli Esztergomban (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

A Mária Valéria híd Esztergom egyik legikonikusabb látványossága, amely a mindennapokban a közlekedést szolgálja. Most azonban más szerepet kapott: terített asztalok sorakoztak rajta, ahová családok, barátok ülhettek le. A résztvevők egyszerre gyönyörködhettek a Bazilika impozáns látványában és a párkányi oldal panorámájában.

 

 

 

