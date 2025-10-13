A Duna sodrásában – A folyam, ami mellett királyokat koronáztak és Európa történelme íródott + Fotók

Mára az uszályhídból alig maradt valami. A Szalki-szigeten található rövid szakasz, valamint a túloldalon Szalkszentmárton és a Duna közötti útvonal több helyen megszakad, és a természet fokozatosan visszahódította a pályaszerkezetet.

Elképesztő fotókon az épülő új Duna-híd: ismerős úszódaru emeli be az elemeket

2025. őszén kulcsfontosságú mozzanathoz érkezett az új Duna-híd építése Mohácsbál, írta a magyarepitok.hu. A folyamat jelenlegi állásáról fotókat is hoztak, amelyen ismerős monstrum is feltűnik. A hidat az a Clark Ádám úzsódaru építi, amely a komáromi Duna-híd elemeit is rakosgatta.