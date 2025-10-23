Kiderült, mikor kísérik utolsó útjára az elhunyt színészlegendát, Dráfi Mátyást

Tisztelői 11 és 13 óra között róhatják le kegyeletüket a színházteremben, ez idő alatt helyezhetik el virágjaikat a színpadon felállított ravatal mellett. Eközben a művész fotói, dalai lesznek láthatók-hallhatók. A színház felvezetői valamennyi érkezőt útbaigazítanak. Itt kerül sor a búcsúztatásra is, amelyet Fazekas László emeritus püspök végez, református szertartás szerint. Beszédet mond Keszegh Béla polgármester és Gál Tamás Jászai Mari- és

Dosky-díjas színművész, a Komáromi Jókai Színház igazgatója. Ezzel a temetés hivatalos része véget ér.

A művészt ezután a komáromi katolikus temetőben helyezik örök nyugalomra. Aki szeretné, ide is elkísérheti a gyászoló családot. A sír mellett a komáromi Gaudium vegyeskar Dráfi Mátyás két kedvenc Kodály-dalát énekli majd. 16 órától zártkörű fogadás kezdődik a Komáromi Jókai Színházban.

Dráfi Mátyás élete

Dráfi Mátyás Galántán született 1942. november 17-én. Édesanyja második házassága révén nevelőapja az a Lőrincz János lett, aki Pozsonyban megalakította a háború utáni első magyar színjátszó társulatot, a Déryné Színkört, ezzel pedig meg is pecsételte mostohafia sorsát.

1959-ben, érettségi után a fiatal tehetséget még Fellegi István, a Magyar Területi Színház alapító igazgatója szerződtette Komáromba. 1965-ben színészdiplomát szerzett a pozsonyi főiskolán, majd visszatért a színházához, melynek – néhány rövid időszaktól eltekintve – nyugdíjba vonulásáig tagja maradt. Két évad erejéig színházigazgatóként is kipróbálhatta magát: viharos időkben, viharos helyzetekben, 1969-től 1971-ig, a Thália Színpad megalakulásának idején vezette az intézményt. Tucatnyi szlovák és magyar filmben szerepelt. Láthatjuk őt az Ezeréves méhben, A szívrohamban, az Én népemben, a Tájképben, a Magyar passióban – vagy éppen a Milan Rastislav Štefánikról forgatott dokumentumfilmben.

Munkásságát számos szakmai és közéleti díjjal ismerték el: Érdemes művész (1985), Jászai Mari-díj (2001), Egressy-díj (2003), Nyitott Európáért Díj (1998), a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje (2006). A Határon Túli Magyar Színházak V. Fesztiválján megkapta a legjobb férfialakítás díját (1993), a Határon Túli Magyar Színházak X. Fesztiválján életműdíjjal jutalmazták (1998). Átvehette a Szlovák Köztársaság Kormányának Ezüstplakettjét (2002), a Szlovák Írószövetség Színházi Szekciójának Életműdíját (2005), a Pro Probitate – helytállásért díjat (2014), a Kulcsár Tibor-díjat (2015), a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (2017), az Ex Libris Díjat (2019), a Hit és hűség díjat (2019). 2022 januárjában a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki, 2023-ban pedig Kossuth-díjat kapott.

Hosszantartó betegség után, életének 83. évében távozott az élők sorából a szlovákiai magyar színházművészet legendája, aki több mint hat évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást és a felvidéki kulturális életet.