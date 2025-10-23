október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

22°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Temetés

1 órája

Kiderült, mikor kísérik utolsó útjára az elhunyt színészlegendát, Dráfi Mátyást

Címkék#színházművészet#Dráfi Mátyás#temetés#Komáromi Jókai Színház#elhunyt#Kossuth-díj#színész

A Komáromi Jókai Színházban búcsúztatják a Kossuth-díjas színművészt. Kiderült, mikor temetik el Dráfi Mátyást.

Milány Botond

A Komáromi Jókai Színház hivatalos Facebook-oldalán tette közzé a hírt, hogy október 27-én, hétfőn kísérik utolsó útjára az október 20-án elhunyt Dráfi Mátyás Kossuth-díjas felvidéki színművészt. A búcsúztatásra a Komáromi Jókai Színházban kerül sor. Az intézmény saját halottjának tekinti a művészt.

Elhunyt Dráfi Mátyás, a felvidéki magyar színházvilág legendája
Elhunyt Dráfi Mátyás, a felvidéki magyar színházvilág legendája
Forrás: ma7.sk

Tisztelői 11 és 13 óra között róhatják le kegyeletüket a színházteremben, ez idő alatt helyezhetik el virágjaikat a színpadon felállított ravatal mellett. Eközben a művész fotói, dalai lesznek láthatók-hallhatók. A színház felvezetői valamennyi érkezőt útbaigazítanak. Itt kerül sor a búcsúztatásra is, amelyet Fazekas László emeritus püspök végez, református szertartás szerint. Beszédet mond Keszegh Béla polgármester és Gál Tamás Jászai Mari- és
Dosky-díjas színművész, a Komáromi Jókai Színház igazgatója. Ezzel a temetés hivatalos része véget ér.

A művészt ezután a komáromi katolikus temetőben helyezik örök nyugalomra. Aki szeretné, ide is elkísérheti a gyászoló családot. A sír mellett a komáromi Gaudium vegyeskar Dráfi Mátyás két kedvenc Kodály-dalát énekli majd. 16 órától zártkörű fogadás kezdődik a Komáromi Jókai Színházban.

Dráfi Mátyás élete

Dráfi Mátyás Galántán született 1942. november 17-én. Édesanyja második házassága révén nevelőapja az a Lőrincz János lett, aki Pozsonyban megalakította a háború utáni első magyar színjátszó társulatot, a Déryné Színkört, ezzel pedig meg is pecsételte mostohafia sorsát.

1959-ben, érettségi után a fiatal tehetséget még Fellegi István, a Magyar Területi Színház alapító igazgatója szerződtette Komáromba. 1965-ben színészdiplomát szerzett a pozsonyi főiskolán, majd visszatért a színházához, melynek – néhány rövid időszaktól eltekintve – nyugdíjba vonulásáig tagja maradt. Két évad erejéig színházigazgatóként is kipróbálhatta magát: viharos időkben, viharos helyzetekben, 1969-től 1971-ig, a Thália Színpad megalakulásának idején vezette az intézményt. Tucatnyi szlovák és magyar filmben szerepelt. Láthatjuk őt az Ezeréves méhben, A szívrohamban, az Én népemben, a Tájképben, a Magyar passióban – vagy éppen a Milan Rastislav Štefánikról forgatott dokumentumfilmben.

Munkásságát számos szakmai és közéleti díjjal ismerték el: Érdemes művész (1985), Jászai Mari-díj (2001), Egressy-díj (2003), Nyitott Európáért Díj (1998), a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje (2006). A Határon Túli Magyar Színházak V. Fesztiválján megkapta a legjobb férfialakítás díját (1993), a Határon Túli Magyar Színházak X. Fesztiválján életműdíjjal jutalmazták (1998). Átvehette a Szlovák Köztársaság Kormányának Ezüstplakettjét (2002), a Szlovák Írószövetség Színházi Szekciójának Életműdíját (2005), a Pro Probitate – helytállásért díjat (2014), a Kulcsár Tibor-díjat (2015), a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (2017), az Ex Libris Díjat (2019), a Hit és hűség díjat (2019). 2022 januárjában a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki, 2023-ban pedig Kossuth-díjat kapott.

Hosszantartó betegség után, életének 83. évében távozott az élők sorából a szlovákiai magyar színházművészet legendája, aki több mint hat évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást és a felvidéki kulturális életet.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu