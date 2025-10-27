október 27., hétfő

Szabina névnap

Emlék

1 órája

Dráfi Mátyás öröksége: a felvidéki magyar színjátszás hat évtizedes szolgálata

Hosszantartó betegség után 2025. október 20-án hunyt el a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész. Dráfi Mátyás életműve a felvidéki magyar kultúra és színház meghatározó része marad.

Kemma.hu

Életének 83. évében, 2025. október 20-án elhunyt Dráfi Mátyás, a Komáromi Jókai Színház örökös tagja, Kossuth- és Jászai Mari-díjas érdemes művész. Több mint hat évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, és meghatározó szerepet játszott a felvidéki kulturális életben.

Dráfi Mátyás: a színpad mestere és a felvidéki magyar kultúra őrzője

A Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti a legendás művészt, aki Galántán született, és 1959-től élete végéig Komáromban alkotott. Dráfi Mátyás 1942. november 17-én látta meg a napvilágot, és fiatalon a komáromi színtársulathoz csatlakozott, ahol színészként, majd igazgatóként és művészeti vezetőként is dolgozott. A színház iránti elhivatottságát, szakmai alázatát és emberi tartását kollégái és tanítványai egyaránt példaként emlegették. Munkásságát számos elismeréssel jutalmazták: megkapta többek között a Kossuth-, a Jászai Mari-, a Magyarságért- és az Egressy Gábor-díjat, valamint a Pribina-keresztet és a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét is. 2022-ben a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki.

Október 27-én, hétfőn délelőtt kísérték utolsó útjára az október 20-án elhunyt Dráfi Mátyás Kossuth-díjas felvidéki színművészt. A búcsúztatásra a Komáromi Jókai Színházban került sor. Az intézmény saját halottjának tekinti a művészt.

 

 

