Búcsúztató

Így búcsúztak a Kossuth-díjas színészlegendától színésztársai, tisztelői és barátai + fotó, videó

Címkék#társulat#felvidéki#Dráfi Mátyás#komáromi jókai#színház#kultúra

A Komáromi Jókai Színház színpadán búcsúztatták hétfőn délután a Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes Művészt. Dráfi Mátyás a felvidéki magyar színjátszás meghatározó alakja volt, akit családja, pályatársai és tisztelői kísértek el utolsó útjára.

Bajcsy Tünde

A Komáromi Jókai Színház nézőtere zsúfolásig megtelt hétfő délután, amikor a színpadon elhelyezett koporsónál vettek végső búcsút Dráfi Mátyástól. A társulat tagjai, kassai színművészek és amatőr csoportok álltak díszőrséget a koporsó mellett. A megemlékezés elején Kiss Szilvia színművész verssel tisztelgett a művész emléke előtt, majd Szabó Viktor társulatvezető ismertette Dráfi Mátyás több mint hat évtizedes pályáját, felidézve legjelentősebb szerepeit és szakmai elismeréseit.

Dráfi Mátyás a kultúra embere

A búcsúztató református szertartás szerint zajlott Fazekas László emeritus püspök vezetésével. A püspök méltatta Dráfi Mátyás hitét, kitartását és példamutató szolgálatát, aki egész életében a kultúra és a közösség építését tartotta legfontosabb feladatának. Az orgonán Cintula György Katalin kántor működött közre, meghitt zenei aláfestést adva a szertartásnak.

Pályatársak és tanítványok is elköszöntek

Keszegh Béla, Komárom polgármestere kiemelte, hogy a város és a közönség mindig szeretettel fordult a színész felé, aki természetességével és emberi közvetlenségével vált mindenki Matyi bácsijává.

Gál Tamás színházigazgató arról beszélt, hogy Dráfi Mátyás nemcsak színészként, hanem tanítóként is maradandót alkotott: az ifjú színészek számára példát mutatott szakmai alázatával és emberi tartásával.

A megemlékezésen Boráros Imre Kossuth-díjas művész és Sinkovits-Vitay András színművész is búcsút vett tőle. Utóbbi a felvidéki magyar kultúra egyik legmeghatározóbb alakjaként jellemezte Dráfi Mátyást, aki egész életében a magyarság és az anyanyelv megőrzéséért dolgozott.

Megható búcsú: álló vastaps a színházban

A búcsúztatás végén a Komáromi Jókai Színház társulata A padlás című musical Örökre szépek című dalával köszönt el a legendás színművésztől. A koporsót álló vastaps kíséretében vitték ki a színházteremből – a közönség és a társulat ezzel is kifejezte háláját a művész iránt.

Ezután a komáromi római katolikus temetőben, szülei sírja mellett helyezték örök nyugalomra Dráfi Mátyást. A sírt beborították a koszorúk és a kegyelet virágai – méltó lezárásaként annak a pályának, amely több mint hatvan éven át szolgálta a színházat, a közönséget és a felvidéki magyar kultúrát.

