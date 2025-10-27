1 órája
Így parkolhatsz a dorogi temető mellett
Sokan még csak mostanában mennek emlékezni elhunyt szeretteik sírjánál. A dorogi temető és az Esztergom környéki temetők is hosszabb nyitvatartással várják az emlékezőket.
A temetők mindenszentek és halottak napja időszakában hosszabbított nyitvatartással várják az emlékezőket. Tatabányán, Komáromban és Esztergomban is más a nyitvatartás. A dorogi temetőbe is akár sötétedés után bemehetnek az emlékezők.
Hosszabb hétvége, hosszabb nyitvatartás a dorogi temetőben is
Sokan már az októberi hosszú hétvégén felkeresték elhunyt szeretteik sírját. Ám aki csak a november 1-jei hétvégére időzíti a látogatást és tervezi elhelyezni az emlékezés mécsesét, virágait, annak fontos információ a temetők nyitvatartása.
Tatabánya négy köztemetője reggel hattól este 9-ig tartanak nyitva, az esztergomi temetők pedig 0-24 órában nyitva állnak. A Léthé Kft. az Esztergom környéki temetők működtetéséért felel, ezek hosszabbított nyitvatartásáról árultak el információkat.
Dorogi temető,
Parkolás:
- a 10-es főút mentén levő parkolókban
- Gorkij utcába
- Puskin utcában
- Szent Imre utcába (amely egyirányú)
- Temető utcában (amely egyirányú)
Temetők Esztergom környékén
- Bajna,
- Bajót
- Csolnok
- Dág
- Epöl
- Lábatlan
- Leányvár
- Mogyorósbánya
- nagysáp
- Nyergesújfalu
- Piliscsév
- Sárisáp
- Tát
- Tokod
- Úny
Tájékoztatásuk szerint az általuk fenntartott köztemetők reggel 6-tól este 10 óráig tartanak nyitva.
Így lesznek nyitva a temetők
A tatabányai temetők nyitvatartása is hosszabb lesz az emlékezés napjaiban. Komáromban a temetők nyitvatarásáról ebben a cikkünkben írtunk. Oroszlányban pedig temetőtaxit indított egy önkéntes, aki ingyen hozza-viszi azokat, akiknek igénye van rá.