Emlékezés

1 órája

Így parkolhatsz a dorogi temető mellett

Sokan még csak mostanában mennek emlékezni elhunyt szeretteik sírjánál. A dorogi temető és az Esztergom környéki temetők is hosszabb nyitvatartással várják az emlékezőket.

Feleki Marietta

A temetők mindenszentek és halottak napja időszakában hosszabbított nyitvatartással várják az emlékezőket. Tatabányán, Komáromban  és Esztergomban is más a nyitvatartás. A dorogi temetőbe is akár sötétedés után bemehetnek az emlékezők.

Dorogi Temető
A Dorogi Temető a 10-es út felől
Forrás: 24 Óra

Hosszabb hétvége, hosszabb nyitvatartás a dorogi temetőben is

Sokan már az októberi hosszú hétvégén felkeresték elhunyt szeretteik sírját. Ám aki csak a november 1-jei hétvégére időzíti a látogatást és tervezi elhelyezni az emlékezés mécsesét, virágait, annak fontos információ a temetők nyitvatartása.

Tatabánya négy köztemetője reggel hattól este 9-ig tartanak nyitva, az esztergomi temetők pedig 0-24 órában nyitva állnak.  A Léthé Kft. az Esztergom környéki temetők működtetéséért felel, ezek hosszabbított nyitvatartásáról árultak el információkat.

Dorogi temető, 
Parkolás:

  • a 10-es főút mentén levő parkolókban
  • Gorkij utcába
  • Puskin utcában
  • Szent Imre utcába (amely egyirányú)
  • Temető utcában (amely egyirányú)
Dorogi Temető
A Dorogi Temető a 10-es út felől
Forrás: 24 Óra

Temetők Esztergom környékén

  • Bajna,
  • Bajót
  • Csolnok
  • Dág
  • Epöl
  • Lábatlan
  • Leányvár
  • Mogyorósbánya
  • nagysáp
  • Nyergesújfalu
  • Piliscsév
  • Sárisáp
  • Tát
  • Tokod
  • Úny

Tájékoztatásuk szerint az általuk fenntartott köztemetők reggel 6-tól este 10 óráig tartanak nyitva.

Így lesznek nyitva a temetők

A tatabányai temetők nyitvatartása is hosszabb lesz az emlékezés napjaiban. Komáromban  a temetők nyitvatarásáról ebben a cikkünkben írtunk. Oroszlányban pedig temetőtaxit indított egy önkéntes, aki ingyen hozza-viszi azokat, akiknek igénye van rá.

 

