Így parkolhatsz a dorogi temető mellett

A temetők mindenszentek és halottak napja időszakában hosszabbított nyitvatartással várják az emlékezőket. Tatabányán, Komáromban és Esztergomban is más a nyitvatartás. A dorogi temetőbe is akár sötétedés után bemehetnek az emlékezők.

A Dorogi Temető a 10-es út felől

Forrás: 24 Óra

Hosszabb hétvége, hosszabb nyitvatartás a dorogi temetőben is

Sokan már az októberi hosszú hétvégén felkeresték elhunyt szeretteik sírját. Ám aki csak a november 1-jei hétvégére időzíti a látogatást és tervezi elhelyezni az emlékezés mécsesét, virágait, annak fontos információ a temetők nyitvatartása.

Tatabánya négy köztemetője reggel hattól este 9-ig tartanak nyitva, az esztergomi temetők pedig 0-24 órában nyitva állnak. A Léthé Kft. az Esztergom környéki temetők működtetéséért felel, ezek hosszabbított nyitvatartásáról árultak el információkat.

Dorogi temető,

Parkolás:

a 10-es főút mentén levő parkolókban

Gorkij utcába

Puskin utcában

Szent Imre utcába (amely egyirányú)

Temető utcában (amely egyirányú)

A Dorogi Temető a 10-es út felől

Forrás: 24 Óra

Temetők Esztergom környékén

Bajna,

Bajót

Csolnok

Dág

Epöl

Lábatlan

Leányvár

Mogyorósbánya

nagysáp

Nyergesújfalu

Piliscsév

Sárisáp

Tát

Tokod

Úny

Tájékoztatásuk szerint az általuk fenntartott köztemetők reggel 6-tól este 10 óráig tartanak nyitva.

Így lesznek nyitva a temetők

A tatabányai temetők nyitvatartása is hosszabb lesz az emlékezés napjaiban. Komáromban a temetők nyitvatarásáról ebben a cikkünkben írtunk. Oroszlányban pedig temetőtaxit indított egy önkéntes, aki ingyen hozza-viszi azokat, akiknek igénye van rá.