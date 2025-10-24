Új helyszínen várja a gazdikat és kedvenceiket a Dogland Kutyaiskola

A Dogland Kutyaiskola már hónapok óta új, megújult környezetben várja a kutyákat és gazdáikat Komáromban. Az áthelyezést és fejlesztést Komárom Város Önkormányzata támogatta, ennek köszönhetően a kutyaiskola immár közművesített, biztonságosan zárható és modern területen folytathatja munkáját.

Az új helyszínre költözött Dogland Kutyaiskola területe és a bejárás résztvevői Komáromban

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: Facebook/Komáromi Városmarketing Kft.

A Dogland Kutyaiskola

A Dogland Kutyaiskola több mint egy évtizede segíti a komáromi és környékbeli gazdákat abban, hogy harmonikus kapcsolatot alakítsanak ki kedvenceikkel. Szabó István és csapata elkötelezetten dolgozik azon, hogy a kutyák engedelmesek, magabiztosak és jól szocializáltak legyenek – miközben a gazdák is megtanulják, hogyan kommunikáljanak helyesen négylábú társaikkal.

Az iskola a kezdő tanfolyamoktól a haladó képzésekig, sőt speciális engedelmességi és őrző-védő tréningekig kínál programokat.

Hivatalos bejárás a helyszínen

Az új területet nemrég Szabó István, a Dogland Kutyaiskola vezetője mutatta be Dr. Molnár Attila polgármesternek. A bejáráson részt vett Dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző, Zsédenyiné Horváth Krisztina önkormányzati képviselő, Nagy Marianna, a Járási Hivatal vezetője, valamint a város műszaki szakemberei is. A résztvevők személyesen is megtekintették a pálya elemeit és a kialakított szolgáltatóhelyiséget.

A kutyaiskola a Csillagerőd másik oldalán, a Vízmű felé vezető úton, mintegy 400 méter után balra, zúzott köves úton haladva található.

Közösség és felelősség

A kutyaiskola nemcsak a képzésről, hanem közösségépítésről is szól. A foglalkozásokon rendszeresen találkoznak a kutyás családok, megosztják egymással tapasztalataikat, és együtt tanulnak a felelős állattartásról. Az új, biztonságos és modern helyszín lehetőséget teremt arra is, hogy a Dogland még több közösségi programnak és bemutatónak adjon otthont a jövőben.