október 24., péntek

Salamon névnap

11°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kis kedvencek

1 órája

Új helyszínen várja a gazdikat és kedvenceiket a Dogland Kutyaiskola

Címkék#komáromi#környékbeli#Dogland Kutyaiskola#csapat#kutya

A komáromi kutyások már az új, modern és biztonságos helyszínen vehetnek részt a képzéseken. A Dogland Kutyaiskola célja, hogy a felelős kutyatartást és a közösségi szemléletet tovább erősítse a városban.

Bajcsy Tünde

A Dogland Kutyaiskola már hónapok óta új, megújult környezetben várja a kutyákat és gazdáikat Komáromban. Az áthelyezést és fejlesztést Komárom Város Önkormányzata támogatta, ennek köszönhetően a kutyaiskola immár közművesített, biztonságosan zárható és modern területen folytathatja munkáját.

Az új helyszínre költözött Dogland Kutyaiskola területe és a bejárás résztvevői Komáromban.
Az új helyszínre költözött Dogland Kutyaiskola területe és a bejárás résztvevői Komáromban
Fotó: Viszló Balázs / Forrás: Facebook/Komáromi Városmarketing Kft.

A Dogland Kutyaiskola

A Dogland Kutyaiskola több mint egy évtizede segíti a komáromi és környékbeli gazdákat abban, hogy harmonikus kapcsolatot alakítsanak ki kedvenceikkel. Szabó István és csapata elkötelezetten dolgozik azon, hogy a kutyák engedelmesek, magabiztosak és jól szocializáltak legyenek – miközben a gazdák is megtanulják, hogyan kommunikáljanak helyesen négylábú társaikkal.

Az iskola a kezdő tanfolyamoktól a haladó képzésekig, sőt speciális engedelmességi és őrző-védő tréningekig kínál programokat.

Hivatalos bejárás a helyszínen

Az új területet nemrég Szabó István, a Dogland Kutyaiskola vezetője mutatta be Dr. Molnár Attila polgármesternek. A bejáráson részt vett Dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző, Zsédenyiné Horváth Krisztina önkormányzati képviselő, Nagy Marianna, a Járási Hivatal vezetője, valamint a város műszaki szakemberei is. A résztvevők személyesen is megtekintették a pálya elemeit és a kialakított szolgáltatóhelyiséget.

A kutyaiskola a Csillagerőd másik oldalán, a Vízmű felé vezető úton, mintegy 400 méter után balra, zúzott köves úton haladva található.

Közösség és felelősség

A kutyaiskola nemcsak a képzésről, hanem közösségépítésről is szól. A foglalkozásokon rendszeresen találkoznak a kutyás családok, megosztják egymással tapasztalataikat, és együtt tanulnak a felelős állattartásról. Az új, biztonságos és modern helyszín lehetőséget teremt arra is, hogy a Dogland még több közösségi programnak és bemutatónak adjon otthont a jövőben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu